Il City elogia Palermo: “Se qualcuno sta cercando un posto per godersi del buon calcio, è la città perfetta”

"Ci era stato detto, prima di lasciare Manchester, che la gente di Palermo era entusiasta per l’amichevole estiva contro il City. I biglietti erano andati esauriti rapidamente: più di 36.000 venduti in soli 13 giorni dall’apertura delle vendite. Ci avevano spiegato che si trattava del più grande evento in programma a Palermo in questa estate. Sapevamo che gli Ultras rosanero avevano preparato qualcosa di speciale: uno striscione con un messaggio per i tifosi del City, una decisione piuttosto insolita per un gruppo che raramente mostra sentimenti così calorosi verso i tifosi avversari. Avevamo anche avuto il piacere di conoscere lo staff del Palermo nei giorni precedenti la partita. Era la nostra prima sfida contro un’altra squadra del City Football Group e abbiamo lavorato fianco a fianco per sfruttare al massimo questa opportunità. Un gruppo di lavoro piccolo ma instancabile, pronto a fare di tutto per aiutarci in vista della partenza da Manchester, con un entusiasmo palpabile lungo tutto il percorso di preparazione. In palio c’era anche un trofeo dal grande valore storico: l’Anglo Palermitan Trophy, che ricorda la prima partita del club siciliano contro una squadra di marinai britannici, disputata nel 1900. Ma, nonostante tutto questo, nulla ci aveva davvero preparati all’accoglienza ricevuta all’arrivo in Sicilia. La partenza da Manchester era stata ritardata, costringendoci a organizzare in fretta e furia una conferenza stampa con Pep Guardiola in una nuova location. Quando finimmo e ci dirigemmo verso il centro città, era quasi mezzanotte. Eppure, in poche ore di passeggiata tra le vie di Palermo, incontrammo tantissimi tifosi… e il messaggio era sempre lo stesso: erano felici della nostra presenza, non vedevano l’ora della partita e ci auguravano il meglio per la nostra permanenza. Era insolito ricevere così tanto calore da tifosi avversari, ma fu una sensazione bellissima. La sera della partita, però, è stata davvero speciale. Le due ore precedenti al calcio d’inizio hanno offerto uno degli spettacoli pre-partita più spettacolari che io abbia mai visto: giochi di luci, una playlist ad altissimo volume che creava un’atmosfera da festa e l’esibizione della cantautrice italiana Rose Villain – il tutto con lo splendido sfondo del Monte Pellegrino, visibile dietro la tribuna opposta alla nostra. All’intervallo, c’è stata la presentazione della nuova maglia in campo, con la leggenda del club Javier Pastore come modello d’eccezione. Ma sono stati i tifosi del Palermo a rendere la serata indimenticabile. Guardiola è stato il primo rappresentante del City a uscire dallo spogliatoio, in anticipo, per ispezionare il terreno di gioco e osservare l’ambiente. Appena è sbucato dal tunnel, tutto lo stadio si è alzato in piedi applaudendo calorosamente. Guardiola, l’artefice di 18 trofei in nove stagioni gloriose alla guida del City, aveva giocato due brevi periodi in Serie A con il Brescia negli ultimi anni della sua carriera e qui è chiaramente molto amato. L’ex attaccante del Milan, Pippo Inzaghi, oggi allenatore del Palermo, lo aveva elogiato anche la sera prima della partita, durante una cena di gala, definendolo l’allenatore che “ha inventato un nuovo modo di giocare”. L’affetto non era solo per Pep. Poco dopo, i giocatori del City sono entrati in campo per il riscaldamento e, ancora una volta, l’accoglienza è stata calorosissima. Non è passato inosservato: diversi giocatori, incluso James Trafford alla sua prima da titolare con il City, hanno commentato a fine gara che il pubblico del Renzo Barbera è stato eccezionale. Il momento clou è arrivato quando gli Ultras, sistemati alla nostra destra in Curva Nord, hanno srotolato il loro gigantesco tifo poco prima del calcio d’inizio. Raffigura Noel e Liam Gallagher, vestiti con abiti del Palermo, con la scritta PALERMO FOREVER nel caratteristico rosa del club. Avevano anche chiesto al DJ dello stadio di far partire la canzone degli Oasis Live Forever al momento della coreografia – un messaggio per dire ai tifosi del Manchester City che erano i benvenuti a Palermo. Il rumore creato dagli Ultras per tutta la partita è stato incredibile. Dal primo all’ultimo minuto, la loro passione ed energia hanno portato la gara a un livello superiore. È stato un viaggio calcistico con tutto: una città bellissima, un’atmosfera incredibile, uno stadio pittoresco e l’accoglienza più calorosa. Se qualcuno sta cercando un posto in Europa dove trascorrere qualche giorno in un ambiente accogliente e godersi del buon calcio, non c’è bisogno di guardare oltre Palermo".