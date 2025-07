Il bomber La Gumina entra in società con l’Athletic Club Palermo

La Gumina entra in società: l’Athletic Club Palermo diventa SSD e punta in alto

Un ritorno inaspettato, ma carico di significato. Antonino La Gumina, attaccante palermitano con oltre 200 presenze tra i professionisti, torna protagonista in città: non più in campo, ma da dirigente. L’ex giocatore del Palermo è infatti uno dei nuovi soci dell’Athletic Club Palermo, che si trasforma ufficialmente in Società Sportiva Dilettantistica (SSD).