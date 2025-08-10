Giuseppe D’Agostino torna a RGS come radiocronista

Giuseppe D'Agostino , dopo essere stato la voce protagonista del Renzo Barbera per 5 anni, tornerà a condurre le radiocronache di RGS, che con ogni probabilità sarà la radio dove sarà possibile ascoltare le telecronache dei match dei rosanero.

D'Agostino ha lavorato per RGS in tutte e 2 le recenti promozioni in Serie A del Palermo: nel 2003/2004 e nel 2013/2014. E chissà se il suo ritorno sia di buon auspicio. Torneranno le sue telecronache, capaci di tenere attaccati i tifosi rosanero, al solo avvicinarsi di un'azione. Memorabili le reti di Luca Toni annunciate da egli, come le reti di Miccoli. Ma, una sfida, raccontata da lui, che i rosanero non dimenticheranno mai, è certamente, Palermo-Triestina, match che decise il ritorno in massima serie del Palermo, dopo 34 anni di assenza.