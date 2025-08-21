Nel Palermo la trequarti è ancora un rebus: tre giocatori per un solo posto alle spalle di Pohjanpalo e accanto a Brunori. La concorrenza è alta e Inzaghi non ha ancora sciolto le riserve dopo una pre-season che non ha offerto indicazioni definitive.
Giornale di Sicilia: “Zona fantasia in cerca d’autore, in tre ballano per una maglia”
Gli indiziati sono Palumbo, Gyasi e Le Douaron, tutti con caratteristiche differenti. Nelle prime uscite stagionali il tecnico ha fatto ruotare le opzioni a disposizione senza sbilanciarsi, adattando le scelte al tipo di avversario. Contro il Manchester City, ad esempio, aveva scelto Segre in un ruolo più conservativo, mentre nella sfida con la Cremonese ha sorpreso affidandosi dall’inizio a Gyasi, già abituato a muoversi da trequartista nelle sue esperienze a Empoli e Spezia.
La candidatura di Gyasi, sottolinea il quotidiano, sembra oggi quella più in vantaggio per mera continuità rispetto alla Coppa Italia, anche perché negli ultimi allenamenti si è visto spesso il tridente Gyasi-Brunori-Pohjanpalo.
Ma attenzione a Palumbo: l’ex Modena, acquistato proprio per dare qualità in quella zona, contro la Cremonese ha inciso entrando a gara in corso, mostrando spunti capaci di innescare gli attaccanti. Ciò che lo limita è una condizione fisica non ancora ottimale.
Più indietro nelle gerarchie appare invece Le Douaron. Il francese, arrivato dal Brest, rischia di sbilanciare troppo la squadra con una vocazione eccessivamente offensiva. Per questo, almeno inizialmente, potrebbe diventare un’arma preziosa a gara in corso.
Il Giornale di Sicilia conclude sottolineando che le valutazioni definitive di Inzaghi arriveranno solo alla vigilia: la “zona fantasia” del Palermo è ancora in cerca del suo vero proprietario.
