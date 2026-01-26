Giornale di Sicilia: “Ultimo sprint per Tramoni, Dany Mota è l’alternativa”

Il Pisa continua a giocare al rialzo, sarà decisiva pure la volontà del francese

⚽️ 26 gennaio - 07:30

Nell’analisi proposta dal Giornale di Sicilia a firma Massimiliano Radicini, il Palermo entra nell’ultima settimana di mercato con una priorità che non ammette più rinvii: individuare l’attaccante chiamato a raccogliere l’eredità lasciata da Matteo Brunori. A sette giorni dalla chiusura delle operazioni, la dirigenza rosanero si muove su più fronti, consapevole che le prossime ore saranno decisive.

Il nome che resta in cima alla lista è quello di Tramoni. Il Palermo lo considera il profilo ideale per qualità tecniche, imprevedibilità e capacità di incidere negli ultimi metri, caratteristiche che oggi mancano alla manovra offensiva. La trattativa con il Pisa, però, è tutt’altro che semplice: il club nerazzurro continua a valutare il giocatore come un elemento strategico e ha più volte ritoccato le richieste economiche, anche in base alle prestazioni settimanali. Un contesto fluido, in cui molto dipenderà anche dalla volontà del calciatore, chiamato a scegliere se proseguire il suo percorso in nerazzurro o accettare la sfida in rosanero.

Alle spalle della pista principale, il Palermo non resta fermo. Sta infatti prendendo quota la candidatura di Dany Mota, che ha scalato le gerarchie e viene considerato una valida alternativa. L’attaccante del Monza gradirebbe la destinazione e l’operazione è ritenuta fattibile, anche se il club brianzolo non sarebbe entusiasta di rinforzare una diretta concorrente. Il dialogo, però, è aperto e la necessità del Monza di alleggerire la rosa mantiene viva la trattativa. In caso di rallentamenti sulla pista Tramoni, Mota è pronto a diventare la prima opzione.

Più semplice, almeno sotto il profilo delle tempistiche, appare la situazione legata a Johnsen. La Cremonese, nonostante il suo recente utilizzo da subentrato contro il Sassuolo, non farebbe muro davanti a una possibile cessione. È una soluzione meno complessa dal punto di vista economico, che resta sullo sfondo ma pronta a diventare concreta se necessario.

Infine, l’articolo allarga lo sguardo anche al medio periodo. Morten Thorsby, centrocampista in uscita dal Genoa, è un profilo monitorato ma non per l’immediato. Il norvegese, con il contratto in scadenza, cerca continuità per inseguire una convocazione mondiale e piace molto alla Cremonese. Per il Palermo, invece, il discorso è rinviato alla prossima estate.

La sensazione, come sottolinea il Giornale di Sicilia, è che l’ultima settimana di mercato segnerà il passaggio dalle riflessioni alle scelte definitive. E per il Palermo, il tempo di aspettare è ormai finito.