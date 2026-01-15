Giornale di Sicilia: “Tutto fatto per il Magnani-bis Resta viva la pista Tramoni”

Il rientro del centrale potrebbe liberare Diakité, cercato dall’Avellino. Col Pisa si cerca la formula giusta, le alternative: Pierini, Johnsen e Moreo

Il Giornale di Sicilia apre la pagina di mercato del Palermo con il ritorno ufficiale di Giangiacomo Magnani, rientrato dal prestito alla Reggiana. Un’operazione già prevista nei dettagli contrattuali, che non ha richiesto trattative tra i club ma è maturata esclusivamente dalla volontà del calciatore. Filippo Inzaghi è pronto a riaccoglierlo in rosa, riportando a disposizione un profilo su cui la società aveva puntato con decisione solo un anno fa.

Il club rosanero ha comunicato la risoluzione anticipata del prestito, dando il bentornato al difensore anche a nome del City Football Group e del presidente Dario Mirri. Magnani, arrivato a Palermo nello scorso mese di gennaio, era stato ceduto in estate per motivazioni familiari, ora venute meno. Il suo rientro rappresenta quindi prima di tutto una scelta umana, oltre che tecnica.

Dal punto di vista operativo, il difensore proseguirà inizialmente il percorso di recupero dall’infortunio ancora in Emilia, sotto la supervisione dello staff sanitario del Palermo, per poi rientrare in Sicilia al termine della prima fase riabilitativa. Un rientro graduale, ma programmato nei dettagli.

Particolarmente toccante il saluto di Magnani ai tifosi della Reggiana, affidato ai social. Parole cariche di emozione e gratitudine, in cui il calciatore spiega come questo addio non sia un momento triste, ma un passaggio necessario per tornare a guardare al futuro con speranza, soprattutto per la propria famiglia dopo mesi difficili.

Sul fronte delle uscite, resta aperta la situazione di Salim Diakité, per il quale l’Avellino appare in pole position. Più defilata la Juve Stabia, che segue l’evolversi della trattativa senza aver ancora affondato il colpo.

Capitolo attacco: nessuna accelerazione immediata. Il Palermo continua a lavorare sotto traccia per Tramoni del Pisa, ma l’operazione resta complessa. Nonostante la crescita recente del giocatore, dal club toscano non è arrivato un no definitivo, anche se la sensazione è che non vogliano privarsene facilmente. Le parti potrebbero aggiornarsi nei prossimi giorni, ma la strada è in salita.

In caso di fumata nera, i rosanero hanno già pronte alcune alternative. Restano sotto osservazione Pierini del Sassuolo e Johnsen della Cremonese, mentre Stefano Moreo, sempre del Pisa, rappresenta un’opzione più esperta, apprezzata per caratteristiche e conoscenza della categoria.

Infine, situazione in stand-by anche per Corona, seguito con interesse da Juve Stabia, Reggiana e Pescara. Il suo futuro sarà definito più avanti, quando il quadro generale del mercato diventerà più chiaro. Un mercato che per il Palermo resta fluido, tra rientri importanti e trattative ancora tutte da decifrare.