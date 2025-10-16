Giornale di Sicilia: “Trovata l’intesa con Dionisi. Ora la firma con l’Empoli”

Il tecnico toscano ha rescisso ufficialmente il suo contratto con il Palermo nella giornata di ieri. Adesso la chiusura della trattativa con l'Empoli

⚽️ 16 ottobre - 07:30

Il legame tra Alessio Dionisi e il Palermo si è ufficialmente concluso. La società rosanero e l’allenatore toscano hanno raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto, aprendo così la strada al ritorno del tecnico sulla panchina dell’Empoli.

Il club azzurro, che ha appena esonerato Pagliuca, ha individuato in Dionisi l’uomo giusto per rilanciare la squadra. L’intesa è già stata trovata, e la firma è attesa a breve. Per favorire il proprio ritorno in Toscana, l’ex allenatore rosanero ha accettato un ingaggio inferiore rispetto a quello percepito in Sicilia.

Per Dionisi si tratta di un ritorno importante, visto che nella stagione 2020/21 aveva già guidato l’Empoli conquistando la promozione in Serie A. Anche il Palermo trae beneficio dall’operazione: la risoluzione del contratto comporta un risparmio di circa un milione di euro, considerando che il tecnico aveva ancora un anno di accordo, con opzione per un’ulteriore stagione e aumento di stipendio in caso di promozione.

Il destino, però, ha in serbo un immediato incrocio: Dionisi e il Palermo si ritroveranno faccia a faccia il 7 dicembre al Castellani, in una sfida che si preannuncia carica di significati. Dopo un’esperienza in Sicilia chiusa senza i risultati sperati, il tecnico toscano proverà a rilanciarsi proprio contro la sua ex squadra.