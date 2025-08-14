Giornale di Sicilia: “Trazione laterale e fantasia, ecco il Palermo per la Coppa”

Il Palermo di Filippo Inzaghi è pronto per il debutto ufficiale in Coppa, con il 3-4-2-1 come modulo di riferimento. Le amichevoli estive, compresa quella persa contro il Manchester City (0-3), hanno fornito indicazioni positive, ma anche qualche dubbio da sciogliere.

Il nodo principale riguarda la trequarti, chiamata a creare collegamenti tra centrocampo e attacco. Contro gli inglesi, Segre e Brunori hanno occupato quella zona, ma contro la Cremonese potrebbe esserci un cambio: Segre arretrerebbe in mediana, lasciando spazio a Palumbo come fantasista puro. L’altro slot dovrebbe essere ancora del capitano, con alternative come Le Douaron e, più defilato, Vasic.