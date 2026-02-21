Giornale di Sicilia: “Trappolone al Barbera: Palermo, attento al Südtirol”

Caccia all’ottavo successo di fila in casa e al 14° risultato utile, ai rosanero serve una grande partita. Periodo d’oro per gli altoatesini, imbattuti da sette match

⚽️ 21 febbraio - 08:34

Il Giornale di Sicilia accende i riflettori sulla sfida del Palermo contro il Südtirol, sottolineando come, in Serie B, nulla possa essere dato per scontato. Il quotidiano richiama l’attenzione sulla prudenza di Inzaghi, consapevole che “guai a sottovalutare gli avversari”, soprattutto una squadra organizzata e ostica guidata da Castori, tecnico abile nel bloccare le manovre offensive altrui.

Sulla carta l’impegno appare abbordabile, ma il giornale evidenzia come proprio questo possa trasformarsi in un’insidia. Il Südtirol, infatti, ha già fermato formazioni di vertice come Monza e Frosinone, ribaltando i pronostici, e arriva a Palermo con una striscia aperta di sette risultati utili consecutivi. Un percorso che ha rilanciato le ambizioni degli altoatesini, ora a ridosso della zona playoff.

Dall’altra parte, però, c’è un Palermo in grande fiducia. Il quotidiano parla di un “filotto invidiabile” di tredici risultati utili di fila e di un rendimento casalingo da record: sette vittorie consecutive al Barbera. Contro il Südtirol si punta all’ottavo successo interno, che rappresenterebbe un primato storico per i rosanero. Un traguardo fondamentale anche per la classifica, visto che vincere permetterebbe di accorciare sul Frosinone, fermato nell’ultimo turno dall’Empoli, e continuare a inseguire la promozione diretta.

Il clima sugli spalti sarà caldo, anche se le presenze dovrebbero attestarsi attorno alle 25 mila unità, lontane dai numeri delle prime uscite stagionali ma comunque sufficienti per sostenere la squadra. In campo, Inzaghi sembra orientato a confermare l’ossatura che gli ha garantito continuità. In difesa possibile conferma per Bereszynski accanto a Bani e Ceccaroni, con alternative come Peda e Magnani pronte a giocarsi le loro chance.

A centrocampo pochi dubbi: Pierozzi e Augello agiranno sulle fasce, mentre in mezzo spazio alla coppia Ranocchia-Segre, con Gomes prima alternativa a gara in corso. In avanti resta un piccolo ballottaggio sulla trequarti tra Le Douaron e Johnsen, con il norvegese leggermente favorito. Davanti, certezze rappresentate da Palumbo e Pohjanpalo, chiamati a trascinare la squadra verso un’altra vittoria.

Il giornale mette in evidenza anche i numeri del momento rosanero: 29 punti nelle ultime 13 partite, una media superiore ai due punti a gara che, se mantenuta fino al termine, proietterebbe il Palermo a quota 77 punti. Un rendimento che nel periodo considerato è stato superato solo da Venezia e Frosinone.

La parola d’ordine, dunque, resta una sola: continuità. Perché vincere aiuta a vincere, ma in Serie B serve sempre massima attenzione.