Giornale di Sicilia: “Titolare, dodicesimo o addio, Gomis si gioca tutto in ritiro”

Gomis si gioca il Palermo: titolare, riserva o addio, tutto passa dal ritiro

⚽️ 8 luglio - 08:47

A quasi un anno dal suo arrivo a Palermo, il portiere Alfred Gomis si gioca il futuro in rosanero durante il ritiro estivo. Dopo una stagione segnata dalla sfortuna e da un grave infortunio al tendine rotuleo, il senegalese ha davanti a sé diverse strade: potrebbe restare come titolare, diventare il secondo oppure salutare il club.

Tutto dipenderà dalle risposte fisiche che darà nel corso del ritiro in Valle d’Aosta. In viale del Fante credono ancora nelle sue qualità, anche alla luce dell’eccellente pre-campionato disputato lo scorso anno, culminato con ottime prestazioni nelle amichevoli e in Coppa Italia contro il Parma, dove fu decisivo anche su un rigore calciato da Man.

Tuttavia, le incognite restano molte. In due anni, tra Lorient e Palermo, Gomis ha giocato pochissimo e la sua tenuta atletica sarà valutata attentamente dallo staff di Filippo Inzaghi. Se non darà garanzie, il ds Osti dovrà intervenire sul mercato per trovare due nuovi portieri, dato che Desplanches è destinato a partire.

La priorità tra i pali resta Audero, ma finché non ci saranno aperture dal Como, le chiavi della porta saranno affidate proprio a Gomis. In caso di nuovi arrivi, sarà poi Inzaghi a stabilire le gerarchie tra titolare e dodicesimo, mentre per il ruolo di terzo portiere si profila la promozione di Cutrona, con Di Bartolo e Nespola vicini al prestito.

Determinato a riscattarsi, Gomis affronterà il ritiro con l’obiettivo di convincere tutti e lasciarsi alle spalle un anno complicato, provando ancora una volta a ribaltare le gerarchie tra i pali.