Giornale di Sicilia: “Superman Joronen, il Palermo è in buone mani”

⚽️ 30 dicembre 2026 (modifica il 30 dicembre 2026 | 09:18)

Il Giornale di Sicilia dedica ampio spazio alla crescita e all’impatto di Jesse Joronen, diventato in pochi mesi uno dei pilastri del Palermo di Filippo Inzaghi. Il quotidiano sottolinea come il suo arrivo fosse inizialmente accompagnato da scetticismo, legato sia al buon rendimento di Bardi prima dell’infortunio sia all’ultima stagione poco fortunata del portiere finlandese con il Venezia. A distanza di quattro mesi, però, il giudizio è completamente cambiato.

Secondo il giornale, una fetta importante dei 33 punti conquistati dai rosanero porta la “firma” del portiere: Joronen viene descritto come un vero lusso per la Serie B, decisivo non solo per la solidità della difesa del Palermo, ma soprattutto per interventi risolutivi che hanno spesso salvato il risultato. I numeri rafforzano questa tesi: in 17 presenze ha fronteggiato 61 tiri, subendo appena 12 gol e firmando 49 parate, senza particolari colpe sulle reti incassate.

L’analisi si sofferma anche sull’ultima gara contro il Padova, emblematica del suo momento: sei tiri nello specchio, sei risposte vincenti. Un dato che conferma, come scrive il quotidiano, quanto i suoi riflessi abbiano “conservato più d’una volta un risultato positivo” per i rosanero.

Ampio spazio viene dato al repertorio tecnico del portiere: uscite aggressive, riflessi su conclusioni ravvicinate, parate spettacolari su colpi di testa. Il Giornale di Sicilia ricorda anche precedenti significativi contro il Palermo, quando Joronen, allora al Venezia, risultò decisivo parando un rigore a Brunori e una testata di Segre, contribuendo a rendere i lagunari una delle “bestie nere” dei siciliani, insieme a Pohjanpalo.

Il quotidiano evidenzia poi la parabola particolare del portiere: svincolato a metà agosto, chiamato dopo gli infortuni di Gomis e Bardi, è diventato rapidamente un punto fermo dell’undici di Inzaghi, al punto che la società non vuole lasciarselo sfuggire nonostante il contratto in scadenza tra un anno.

Infine, spazio anche alla Nazionale: Joronen è tornato nel giro della Finlandia, rinunciando inizialmente agli impegni internazionali per ritrovare la forma, salvo poi essere convocato per l’infortunio del titolare Hradecky. A Palermo, conclude il giornale, ha già conquistato allenatore e tifosi “a suon di parate”, con l’obiettivo di centrare a fine stagione una nuova promozione in Serie A dopo quella ottenuta con il Venezia.