Giornale di Sicilia: “Si torna al lavoro, attesa per Bani Ranocchia spera di rientrare”

Palermo, ripresa a Torretta: ansia per Bani, Ranocchia verso il rientro

⚽️ 8 ottobre - 08:18

Dopo tre giorni di pausa, il Palermo è pronto a riprendere gli allenamenti in vista del big match casalingo contro la capolista Modena, distante soltanto due punti in classifica. La squadra di Inzaghi tornerà oggi pomeriggio al lavoro a Torretta, per preparare con la giusta concentrazione la sfida del 19 ottobre, subito dopo la sosta per le nazionali.

Durante la pausa, solo due rosanero sono stati convocati dalle rispettive selezioni: Joronen e Pohjanpalo, entrambi impegnati con la Finlandia nelle gare contro Lituania e Olanda. Il resto del gruppo, invece, ha sfruttato gli ultimi giorni liberi per ricaricare le energie.

Tra i momenti di relax, Segre ha scelto una gita a Ragusa, documentata sui social, mentre Ceccaroni e Augello hanno trascorso qualche ora in famiglia a Taormina. Piccole parentesi di svago prima di rituffarsi in una stagione che, finora, ha regalato solo soddisfazioni alla squadra.

L’allenatore Inzaghi intende mantenere alta la concentrazione e la continuità, facendo affidamento sui giocatori più in forma. Tra questi, preoccupano però le condizioni di Bani, uscito anzitempo nella trasferta di La Spezia per un problema fisico: gli esami di oggi chiariranno la gravità dell’infortunio e se il difensore potrà essere disponibile contro il Modena.

Attenzione anche a Ranocchia, che continua a lavorare per rientrare proprio in occasione della sfida con i gialloblù. Lo spirito è quello giusto: un gruppo unito, determinato a confermare quanto di buono mostrato finora.