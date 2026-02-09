Giornale di Sicilia: “Risultati, carattere e Barbera il Palermo rivede il paradiso”

Undici partite senza sconfitte, sei successi consecutivi in casa e finalmente una rimonta completa: così Inzaghi è tornato a -3 dalla promozione diretta

⚽️ 9 febbraio - 09:02

Il Palermo continua a trasformare il Barbera in un luogo speciale, dove anche la sofferenza diventa parte dello spettacolo. Contro un Empoli solido e ben organizzato, i rosa hanno centrato la sesta vittoria consecutiva in casa, un successo che pesa molto più del semplice 3-2 finale. La squadra di Filippo Inzaghi sfrutta al meglio il turno favorevole, segnato dallo scontro diretto tra Frosinone e Venezia, e torna a respirare aria di alta classifica, portandosi a soli tre punti dalla promozione diretta.

La corsa verso la Serie A è più aperta che mai. In pochi giorni la classifica si è accorciata e ribaltata: il Venezia ora guida il gruppo, con Monza subito dietro, mentre il Frosinone ha visto assottigliarsi un margine che solo due settimane fa sembrava rassicurante. Il messaggio che arriva dal campionato è chiaro: basta un passo falso per complicare tutto. Il Palermo, però, ha imboccato la strada giusta da tempo. Dal ko con la Juve Stabia di inizio novembre in poi, il rendimento è stato da vertice: 25 punti in 11 partite, un ritmo tenuto solo dal Venezia.

Contro l’Empoli è arrivato anche un segnale simbolico fortissimo: una rimonta vera, completa, che mancava da oltre tre anni. Dopo essere andati sotto, i rosa sono riusciti non solo a reagire, ma anche a resistere a una nuova risposta degli avversari. Il rigore trasformato da Pohjanpalo e l’ennesimo intervento decisivo di Joronen hanno messo il sigillo su una vittoria che parla di carattere, oltre che di qualità. Lo stesso Inzaghi, nel postpartita, ha sottolineato la soddisfazione per una squadra capace di soffrire e restare lucida anche quando qualcosa dietro non funziona come al solito.

Il fattore Barbera continua a fare la differenza. Nonostante la pioggia e l’assenza del tutto esaurito, oltre 25 mila tifosi hanno spinto la squadra fino all’ultimo minuto, ricevendo in cambio l’ottava vittoria interna stagionale. Un fortino che ha incassato gol dopo cinque partite di imbattibilità, ma che resta decisivo nell’economia del campionato. Ora gli scontri diretti più pesanti attendono il Palermo in trasferta, a partire dalla sfida contro la Sampdoria dell’ex Brunori, ma anche lontano da casa il sostegno del pubblico non mancherà.

È un Palermo che ritrova fiducia, continuità e consapevolezza. La promozione non è più un sogno lontano, ma una possibilità concreta da inseguire partita dopo partita, con la forza dei risultati e di un gruppo che ha dimostrato di saper reagire nei momenti chiave.