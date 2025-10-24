Giornale di Sicilia: “Quattro fra i calabresi, uno in rosa: festival degli ex”

Di Francesco era il più atteso, ma è infortunato. Veroli torna al Ceravolo

La sfida tra Palermo e Catanzaro non sarà soltanto un importante crocevia di classifica, ma anche una partita ricca di intrecci e ricordi: ben quattro ex rosanero militano oggi tra le fila dei calabresi, mentre un giocatore del Palermo ha vestito in passato la maglia giallorossa.

Il nome più emblematico è quello di Mirko Pigliacelli, oggi portiere del Catanzaro. Con il Palermo ha vissuto due stagioni intense, tra il 2022 e il 2024, diventando protagonista di parate decisive e prestazioni di grande livello, pur con qualche fase meno brillante. Nel complesso, il suo contributo è stato determinante nel percorso di crescita della squadra allora guidata da Corini.

In difesa, i calabresi possono contare su altri due ex palermitani: Davide Bettella e Gianluca Di Chiara. Il primo, dopo un’annata nel 2022/2023 con 19 presenze, non è riuscito a lasciare un’impronta profonda; il secondo, invece, rappresenta un legame più affettivo con la città, essendo palermitano doc e cresciuto nel settore giovanile rosanero, prima di maturare esperienze significative in varie piazze italiane.

A completare il gruppo degli ex figura Federico Di Francesco, attualmente fermo ai box per infortunio. Dopo due stagioni altalenanti in Sicilia, con 6 reti e diversi assist, il suo passaggio al Catanzaro nella scorsa estate è stato visto come un nuovo punto di partenza.

Sull’altro fronte, a fare il percorso inverso, c’è Davide Veroli, oggi uno dei protagonisti della difesa del Palermo. Nella stagione 2023/2024 ha vestito la maglia del Catanzaro, distinguendosi come punto fermo della retroguardia giallorossa. La sua crescita costante gli ha aperto le porte prima della Sampdoria e poi del club rosanero.

In definitiva, quella del Ceravolo sarà molto più di una semplice partita di Serie B: un festival degli ex, dove si incroceranno destini recenti, legami ancora vivi e nuove ambizioni da costruire.