Rassegna Stampa
Giornale di Sicilia: “Quattro da una parte, tre dall’altra Domenica è un festival degli ex”
Il Giornale di Sicilia evidenzia che la sfida tra Palermo ed Empoli non coinvolgerà solo Dionisi, atteso contro il suo passato, ma anche un alto numero di ex: “sono ben sette” i giocatori che hanno vestito entrambe le maglie e che potrebbero prendere parte alla gara del Castellani.
Tra i rosanero spicca Emmanuel Gyasi, arrivato in estate dopo 77 presenze con gli azzurri: la sua partecipazione resta in dubbio a causa dell’infortunio. Seguono tre giocatori che nel 2023/24 erano compagni proprio a Empoli: Bartosz Bereszynski (24 presenze), Filippo Ranocchia (9, poi passato al Palermo a gennaio) e Simone Corona, che con la Primavera toscana aveva firmato “19 reti in 30 partite”.
Sul fronte opposto figurano tre ex rosanero oggi all’Empoli. Salvatore Elia, undici presenze nel 2022/23, è rimasto molto legato alla piazza e quest’estate era arrivato “a un passo dal ritorno”, prima che la trattativa sfumasse. Andrea Fulignati, protagonista nella Primavera del Palermo e titolare nel turbolento 2016/17 poi chiuso con la retrocessione, non è mai riuscito a concretizzare un ritorno in Sicilia. Infine Nicolas Haas, protagonista per una sola stagione — la 2018/19 — ha lasciato comunque un ricordo positivo nonostante quell’annata coincise con “il fallimento del club”.
Il quotidiano sottolinea come la gara assuma un valore particolare per molti dei protagonisti, divisi tra passato, legami ancora forti e nuove ambizioni nelle rispettive maglie.
