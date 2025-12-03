Giornale di Sicilia: “Quattro da una parte, tre dall’altra Domenica è un festival degli ex”

Sette ex in campo: Palermo-Empoli è una sfida di incroci, ritorni mancati e legami ancora vivi

Il Giornale di Sicilia evidenzia che la sfida tra Palermo ed Empoli non coinvolgerà solo Dionisi , atteso contro il suo passato, ma anche un alto numero di ex: “sono ben sette” i giocatori che hanno vestito entrambe le maglie e che potrebbero prendere parte alla gara del Castellani.

Tra i rosanero spicca Emmanuel Gyasi , arrivato in estate dopo 77 presenze con gli azzurri: la sua partecipazione resta in dubbio a causa dell’infortunio. Seguono tre giocatori che nel 2023/24 erano compagni proprio a Empoli: Bartosz Bereszynski (24 presenze), Filippo Ranocchia (9, poi passato al Palermo a gennaio) e Simone Corona , che con la Primavera toscana aveva firmato “19 reti in 30 partite”.

Sul fronte opposto figurano tre ex rosanero oggi all’Empoli. Salvatore Elia, undici presenze nel 2022/23, è rimasto molto legato alla piazza e quest’estate era arrivato “a un passo dal ritorno”, prima che la trattativa sfumasse. Andrea Fulignati, protagonista nella Primavera del Palermo e titolare nel turbolento 2016/17 poi chiuso con la retrocessione, non è mai riuscito a concretizzare un ritorno in Sicilia. Infine Nicolas Haas, protagonista per una sola stagione — la 2018/19 — ha lasciato comunque un ricordo positivo nonostante quell’annata coincise con “il fallimento del club”.