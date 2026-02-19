Giornale di Sicilia: “Quando la testa fa la differenza, con 10 reti è record per i rosanero”

Il Giornale di Sicilia, con un articolo firmato da Salvatore Orifici, sottolinea come “la testa faccia la differenza” nel Palermo guidato da Inzaghi. Il riferimento è concreto prima ancora che simbolico: con il gol di Pohjanpalo contro la Virtus Entella, i rosanero hanno raggiunto quota dieci reti segnate di testa, un primato stagionale che li pone in vetta in Serie B insieme al Frosinone.