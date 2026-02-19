Il Giornale di Sicilia, con un articolo firmato da Salvatore Orifici, sottolinea come “la testa faccia la differenza” nel Palermo guidato da Inzaghi. Il riferimento è concreto prima ancora che simbolico: con il gol di Pohjanpalo contro la Virtus Entella, i rosanero hanno raggiunto quota dieci reti segnate di testa, un primato stagionale che li pone in vetta in Serie B insieme al Frosinone.
Rassegna Stampa
Giornale di Sicilia: “Quando la testa fa la differenza, con 10 reti è record per i rosanero”
Il protagonista assoluto nel gioco aereo è il centravanti finlandese, già autore di quattro gol con questo fondamentale. Ma il dato coinvolge diversi interpreti: da Palumbo, in gol contro la Carrarese, a Ceccaroni contro la Sampdoria, passando per Diakité, Pierozzi, Le Douaron e Segre. Un contributo corale che evidenzia la varietà di soluzioni offensive della squadra.
L’analisi si allarga poi all’efficacia sulle palle inattive. Il Palermo è descritto come una delle formazioni più temibili del campionato quando si tratta di calci piazzati: tra angoli, punizioni e rimesse laterali, i rosanero hanno costruito una fetta consistente delle loro marcature, arrivando a sedici reti da situazione di palla ferma, includendo anche i rigori trasformati da Pohjanpalo.
Emblematici, in questo senso, gli ultimi incontri. Contro la Virtus Entella due gol nascono da sviluppi su calcio piazzato, così come a Genova contro la Sampdoria, dove oltre alla rete di Ceccaroni arriva anche l’autogol propiziato di Abildgaard. Il quotidiano evidenzia come sia ormai raro vedere il Palermo chiudere una gara senza rendersi pericoloso da fermo.
Il dato statistico diventa così la fotografia di una squadra che ha ritrovato incisività e varietà nelle soluzioni offensive, un passo decisivo in vista di un finale di stagione in cui i rosanero vogliono recitare un ruolo da protagonisti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA