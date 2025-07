Giornale di Sicilia: “Prove generali di formazione: a sorpresa spunta Vasic”

Nel ritiro di Chatillon , Filippo Inzaghi comincia a tracciare le prime linee guida della sua formazione tipo, in vista dell’amichevole inaugurale contro una selezione locale valdostana. Le prove tattiche non sono mancate e, con esse, anche qualche sorpresa inaspettata.

Il lavoro mattutino ha visto la squadra divisa in due gruppi. I difensori si sono concentrati sulla costruzione dal basso e sulla fase difensiva, guidati dal vice allenatore Maurizio D’Angelo, ex centrale con una lunga esperienza al Chievo. Nel frattempo, centrocampisti e attaccanti si sono allenati sul pressing alto e la riconquista immediata della palla, con esercitazioni dirette da Evans Soligo, collaboratore tecnico ed ex rosanero.