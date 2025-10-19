Giornale di Sicilia: “«Prova di maturità, vogliamo fare un regalo ai tifosi»”

«Sognavo lo stadio pieno, adesso dobbiamo sfruttare il fattore campo. In B per vincere bisogna essere perfetti, mi fido ciecamente dei miei ragazzi»

⚽️ 19 ottobre - 08:56

La vigilia della sfida contro la capolista Modena è caratterizzata dalla serenità di mister Inzaghi, nonostante l'infermeria un po' affollata. Il tecnico del Palermo è consapevole della forza della sua squadra e punta sulla spinta del pubblico del Barbera, che sarà esaurito, definendola "l’arma in più" per battere gli avversari e conquistare la vetta.

La Fiducia e i Margini di Miglioramento

Inzaghi sottolinea che non sarà la gara decisiva, ma un'ulteriore "prova di maturità" per la sua formazione. Ha espresso soddisfazione per la squadra, ribadendo che bisogna essere "perfetti" in Serie B per vincere e che l'ambiente rosanero impone una partita "aggressiva, ma anche matura."

Il tecnico ha poi rivelato che la sua squadra ha ancora "ampi margini di miglioramento," con alcuni "giocatori importanti" che stanno ora raggiungendo la condizione fisica ottimale. Ricorda inoltre che il fatto di essere secondi e di giocare dopo gli altri risultati è un "vantaggio da sfruttare."

Gestione della Rosa e Assenze

Riguardo alla formazione, Inzaghi si sente fortunato ad avere "18 potenziali titolari che meriterebbero di giocare tutti." Ammette di avere i soliti dubbi, in particolare tra Brunori e Le Douaron e tra Segre e Gomes, con i giocatori chiamati a dimostrare durante la settimana chi è "più in palla." Ha citato Vasic e Corona come i giocatori al momento più penalizzati, ma sui quali conta per il futuro, e ha confermato che Ranocchia "sta bene e finalmente è a disposizione."

L'allenatore ha poi parlato della gestione dell'abbondanza tra i portieri con il rientro di Gomis e l'imminente ritorno di Bardi. Al momento, il titolare è Joronen, e la situazione verrà gestita con intelligenza per favorire il rientro di chi è stato fuori a lungo, pur riconoscendo che avere "quattro portieri così importanti è comunque un grande vantaggio."

Per quanto concerne le assenze di Bani e Gyasi, sebbene siano "due giocatori fondamentali," Inzaghi non è affatto preoccupato: "chi giocherà al loro posto è all’altezza," e gli infortuni "non ci tolgono nulla, perché questa squadra è forte." A riprova di ciò, ha citato la vittoria contro lo Spezia ottenuta senza Ceccaroni e Bani e senza subire tiri in porta.

L'Avversario e il Fattore Barbera

Il tecnico non si lascia intimorire dall'avvio "a tutta birra" del Modena, che "non è primo per caso," ma è fiducioso nella forza del Palermo, una percezione che "aumenta domenica dopo domenica." Ha definito il Modena come una sorpresa, paragonandola al suo Pisa di un tempo. In conclusione, Inzaghi è convinto che per qualunque squadra "sia un problema venire a giocare nel nostro stadio."