Giornale di Sicilia: “Primo centro per Segre: « Felice, un punto importante»”

Il numero 8 non nasconde l’emozione: «Sapevo che la rete sarebbe arrivata»

⚽️ 20 ottobre - 08:05

Dopo tanta attesa, è arrivato il primo sigillo stagionale per Jacopo Segre, che nella sfida contro il Modena ha rotto il digiuno realizzando l’unico gol del Palermo. Il centrocampista rosanero ha espresso tutta la sua gioia per la rete, raccontando come lo aspettasse da tempo e come compagni e staff lo incoraggiassero, certi che prima o poi sarebbe arrivato.

Segre ha definito “emozionante” segnare davanti al pubblico del Barbera, dedicando il gol alla squadra e alla società. Ma la soddisfazione personale si è mescolata a un pizzico di amarezza per il risultato finale: il pareggio, seppur contro una capolista solida come il Modena, ha lasciato un retrogusto agrodolce.

Il numero 8 rosanero ha sottolineato l’equilibrio della gara, definendola una sfida complicata, esattamente come se l’aspettavano. Secondo Segre, non esistono partite facili in questa Serie B, e anche la prossima trasferta a Catanzaro sarà un test durissimo.

Nonostante il pareggio, il centrocampista si è detto soddisfatto dello spirito della squadra, parlando di un gruppo unito e pronto al sacrificio. Ha voluto anche elogiare il lavoro di Filippo Inzaghi, che secondo lui ha portato entusiasmo e consapevolezza all’ambiente, oltre a una nuova mentalità che si riflette sul campo.

Un punto, dunque, che vale non solo per la classifica, ma anche per consolidare le certezze di un gruppo ancora imbattuto, che guarda con fiducia alle prossime sfide.