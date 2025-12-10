Giornale di Sicilia: “Pohjanpalo: «Amo Palermo, i miei gol per sognare»”

Le parole dell'attaccante finlandese

È uno dei volti simbolo del Palermo di questa stagione: gol, personalità e un impatto che va oltre i numeri. Joel Pohjanpalo ha parlato del momento della squadra, del rapporto con Inzaghi, del legame con la città e delle ambizioni rosanero.

Che fase sta vivendo, tra il ruolo centrale nel Palermo di Inzaghi e il titolo provvisorio di capocannoniere? —

«Le ultime partite sono state molto positive. I 10 gol e i 4 assist in 15 gare sono un ottimo punto di partenza, ma ormai appartengono al passato. Conta ciò che faremo da adesso in avanti. Nessuno è davvero intoccabile: gioca chi sta meglio e può dare di più alla squadra. Ora tutta la nostra attenzione è rivolta alla sfida contro la Sampdoria».

La squadra sembra aver ritrovato compattezza dopo un periodo complicato. Cosa è cambiato? —

«Ogni gruppo attraversa alti e bassi. La chiave è capire come reagire. Abbiamo analizzato ciò che non funzionava e apportato piccoli aggiustamenti, soprattutto nel nostro modo di attaccare e difendere. Ora creiamo di più e siamo più solidi dietro. In Serie B si impara continuamente dagli avversari e bisogna adattarsi settimana dopo settimana».

È scaramantico sugli obiettivi stagionali? —

«Non lo sono, ma preferisco non fare proclami. A breve termine voglio continuare ad aiutare la squadra con tutto ciò che posso dare. Sappiamo qual è il sogno, ma vogliamo far parlare i fatti».

C’è una partita in cui ha sentito davvero suo questo Palermo? —

«Quella contro la Carrarese, quando ho segnato tre gol davanti a mio padre. Ho provato sensazioni molto forti: è stato un passaggio significativo nel mio rapporto con la squadra».

C’è chi parla di “crisi dei bomber” in Serie B. Lei sembra non risentirne… —

«Non credo a questa teoria. Conta il lavoro. Le difese sono organizzate, gli spazi stretti, l’intensità alta. Serve pazienza e costanza. I gol arrivano se fai i movimenti giusti e non forzi le giocate».

Com’è il rapporto con Inzaghi? —

«È diretto e sincero. Essendo stato un grande attaccante, capisce subito certe situazioni e ti dà suggerimenti che fanno la differenza. Trasmette energia, fiducia e idee chiare: questo aiuta a rendere al massimo».

Quanto conta la presenza del suo connazionale Joronen? —

«Tantissimo. Ci conosciamo da anni e basta una parola per capirci. Quando è nata la possibilità di venire a Palermo, gli ho detto che sarebbe stata la scelta ideale. Sono felice che anche lui stia conquistando i tifosi».

Lei è in gran forma, Brunori invece sta vivendo un momento opposto. Cosa si sente di dirgli? —

«Ho un ottimo rapporto con Matteo. È un professionista serio e un capitano vero. Non ha bisogno dei miei consigli: sa che il lavoro quotidiano è l’unica via. Nessuno dovrebbe dimenticare quello che ha fatto per il Palermo».

Differenze tra l’esperienza a Venezia e quella a Palermo? —

«Venezia è stata bellissima, ma a Palermo c’è una passione più intensa. Qui il calcio è parte della vita quotidiana: lo senti ovunque. Questa energia ti responsabilizza e ti spinge a dare di più».

In cosa è cresciuto da quando è in rosanero? —

«Nella mentalità e nell’approccio al lavoro».

Quale immagine rappresenta al meglio la sua avventura a Palermo? —

«Il giorno del mio arrivo, quando centinaia di tifosi mi hanno accolto al Barbera. Un impatto indelebile».

Quanto percepisce la dimensione “globale” del club? —

«Si avverte la forza del City Football Group. C’è una struttura solida e una visione ampia. Per un calciatore è molto stimolante».

Che cosa le ha dato in più il calcio italiano? —

«Mi ha migliorato nella lettura delle situazioni, nella disciplina tattica e nei movimenti contro difese molto chiuse».

“Doge” a Venezia, leader silenzioso a Palermo: due versioni diverse? —

«Sono sempre io. Ogni contesto richiede un tipo di leadership differente. Un leader deve sapersi adattare: parlare quando serve, ascoltare quando è il momento, farsi trovare pronto nelle situazioni decisive».

C’è un episodio della sua carriera che rappresenta meglio le difficoltà superate? —

«L’infortunio lungo ai tempi del Leverkusen. Ho perso più di 500 giorni di calcio. Tornare e segnare sia in Nazionale che nel club è stata la risposta più importante della mia carriera».

Se dovesse aggiungere un capitolo al libro di Ari Virtanen, come lo intitolerebbe? —

«Palermo sta riscrivendo una parte significativa della mia storia. Il titolo sarebbe: “Il meglio deve ancora arrivare”».

Il suo contratto scade nel 2029: che matrimonio è quello con il Palermo? —

«Solido e basato sulla fiducia. Un accordo lungo mi permette di lavorare con serenità e di sentire la responsabilità di lasciare un segno. Questa città merita dedizione totale».

Se dovesse scegliere tra un obiettivo personale e uno collettivo? —

«Sempre la squadra. Se segnassi meno ma raggiungessimo il nostro obiettivo, firmerei subito. Alla fine ciò che resta è il percorso del gruppo».