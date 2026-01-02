Giornale di Sicilia: “Pohja e l’anno che verrà Tre grandi sfide per il 2026”

L’articolo ricorda come il bomber finlandese abbia lasciato la massima serie appena un anno fa, salutando il Venezia a stagione in corso dopo aver comunque timbrato sei volte il cartellino. Una scelta fatta proprio per sposare il progetto del Palermo e provare a riportarlo in alto. Oggi Pohjanpalo vuole chiudere il cerchio, tornando in Serie A da protagonista. La sua stagione attuale parla da sola: guida la classifica cannonieri di Serie B con 12 gol in 18 presenze, confermando numeri già visti nelle annate d’oro in laguna, quando vinse il titolo di capocannoniere e trascinò il Venezia alla promozione.

C’è poi il capitolo legato alla storia del club. Con l’addio di Matteo Brunori, Pohjanpalo è diventato il giocatore in rosa con più reti complessive e, numeri alla mano, può puntare a scalare la classifica all-time dei marcatori rosanero. È già nei primi trenta e con qualche altro gol potrebbe avvicinarsi a nomi che hanno lasciato il segno nel passato del Palermo. Il Giornale di Sicilia sintetizza così il momento: un nuovo anno, tre grandi obiettivi e un leader offensivo che si è preso la squadra sulle spalle, diventando beniamino del pubblico del Barbera.