Dalle colonne del Giornale di Sicilia emerge il ritratto di un Joel Pohjanpalo tutt’altro che appagato. Il 2025 viene raccontato non come un traguardo, ma come una rampa di lancio: l’attaccante finlandese vuole trasformare il 2026 nell’anno della consacrazione definitiva, a livello personale e collettivo. Al centro di tutto c’è il Palermo, che affida inevitabilmente le proprie ambizioni alla fame di gol del suo numero 20. Il messaggio è chiaro: quando Pohjanpalo segna, i rosanero crescono, avvicinandosi passo dopo passo all’obiettivo massimo, il ritorno in Serie A.
Rassegna Stampa
Giornale di Sicilia: “Pohja e l’anno che verrà Tre grandi sfide per il 2026”
L’articolo ricorda come il bomber finlandese abbia lasciato la massima serie appena un anno fa, salutando il Venezia a stagione in corso dopo aver comunque timbrato sei volte il cartellino. Una scelta fatta proprio per sposare il progetto del Palermo e provare a riportarlo in alto. Oggi Pohjanpalo vuole chiudere il cerchio, tornando in Serie A da protagonista. La sua stagione attuale parla da sola: guida la classifica cannonieri di Serie B con 12 gol in 18 presenze, confermando numeri già visti nelle annate d’oro in laguna, quando vinse il titolo di capocannoniere e trascinò il Venezia alla promozione.
C’è poi il capitolo legato alla storia del club. Con l’addio di Matteo Brunori, Pohjanpalo è diventato il giocatore in rosa con più reti complessive e, numeri alla mano, può puntare a scalare la classifica all-time dei marcatori rosanero. È già nei primi trenta e con qualche altro gol potrebbe avvicinarsi a nomi che hanno lasciato il segno nel passato del Palermo. Il Giornale di Sicilia sintetizza così il momento: un nuovo anno, tre grandi obiettivi e un leader offensivo che si è preso la squadra sulle spalle, diventando beniamino del pubblico del Barbera.
© RIPRODUZIONE RISERVATA