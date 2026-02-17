Giornale di Sicilia: “Pierozzi e Augello fanno volare il Palermo”

Il n. 27 ha ritrovato il gol dopo quasi tre mesi e mezzo, il terzino sinistro ha battuto l’angolo che ha regalato l’1-0. E con la Samp si era pure sbloccato

Il Giornale di Sicilia sottolinea come il Palermo sia tornato a “volare sulle fasce”, ritrovando quell’apporto offensivo degli esterni che era mancato per diverse settimane. Nelle ultime due gare di campionato contro Sampdoria ed Entella, la coppia formata da Augello e Pierozzi è stata determinante, incidendo non solo nella manovra ma anche sotto porta.

L’articolo evidenzia come gli esterni rappresentino uno dei cardini del sistema di gioco di Inzaghi, che ha costruito la squadra proprio per sfruttare forza e qualità sulle corsie laterali. I numeri confermano questa centralità: Augello ha iniziato da titolare tutte le partite stagionali, mentre Pierozzi ha saltato una sola gara, mantenendo comunque una percentuale di impiego altissima. Una fiducia piena che, secondo il quotidiano, ha contribuito alla crescita del loro rendimento.

Contro l’Entella, entrambi hanno lasciato il segno: da un lato il cross su calcio d’angolo di Augello per il vantaggio firmato da Pohjanpalo, dall’altro il sinistro al volo di Pierozzi che ha chiuso i conti su assist di Palumbo. Per il numero 27 si è trattato del quinto centro stagionale, un dato che lo colloca tra gli esterni più incisivi della Serie B. Il giornale ricorda come il gol mancasse da quasi tre mesi e mezzo, dopo un periodo meno produttivo in termini di “bonus”, con l’ultimo assist datato fine novembre contro la Carrarese e la precedente doppietta segnata al Pescara.

Anche Augello, dopo aver superato quota cento cross in stagione, ha ritrovato il gol nel match infrasettimanale contro la Sampdoria, segnando la rete del momentaneo 3-2 e procurandosi il fallo che ha portato al pareggio di Ceccaroni. Da una prima parte di stagione avara di soddisfazioni personali, il terzino sinistro è passato a incidere con continuità nelle ultime uscite.

Il quotidiano mette inoltre in risalto la straordinaria continuità fisica di Augello, uno dei pochi a non aver mai saltato una partita insieme a Pohjanpalo, con appena 131 minuti complessivi non disputati. Un dato che lo colloca tra gli “stakanovisti” del campionato cadetto.

In sintesi, per il Giornale di Sicilia il Palermo ha ritrovato sulle corsie laterali una delle sue armi principali: con Pierozzi e Augello in questo stato di forma, la squadra rosanero può contare su solidità, spinta e gol.