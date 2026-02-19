Giornale di Sicilia: “Palumbo si è preso il Palermo, così Inzaghi ha fatto 13”

La striscia positiva iniziata a Chiavari è coincisa con la metamorfosi dell’ex Modena. Da lì in poi 8 assist dei 9 complessivi: 3 nelle ultime due gare con Samp e Entella

Il Giornale di Sicilia dedica ampio spazio alla crescita di Palumbo, indicandolo come il simbolo più evidente della svolta del Palermo nelle ultime tredici gare. In questo arco di tempo il numero 5 ha confezionato otto dei suoi nove assist stagionali, diventando il motore creativo della squadra dopo un inizio di campionato in ombra. L’articolo sottolinea come, pur senza un grande bottino di gol, l’ex Modena sia diventato un leader tecnico ed emotivo, capace di “mettersi al servizio dei compagni” e trascinare i rosanero con la sua fantasia.

Le prove contro Sampdoria ed Entella rappresentano l’apice di questo momento: cinque dei sei gol segnati dal Palermo portano la sua firma indiretta. Al Ferraris le sue giocate sui primi due gol vengono definite “sporcate” da deviazioni e sponde, mentre sul 3-3 il suo cross pesca libero Ceccaroni. Contro la squadra di Chiappella, invece, batte l’angolo del raddoppio di Ranocchia e serve un assist perfetto a Pierozzi per il terzo gol, confermando una condizione brillante.

Il quotidiano evidenzia anche la fiducia totale di Inzaghi, che nelle ultime due partite lo ha lasciato in campo fino al triplice fischio. Se a inizio stagione faticava a trovare spazio e continuità, oggi è un giocatore completo, capace di coprire tutto il campo e trasformare rapidamente l’azione da difensiva a offensiva. L’unico gol in campionato resta quello segnato di testa contro la Carrarese, ma il suo peso specifico va ben oltre le marcature.

Un momento chiave della sua rinascita viene individuato nell’assist per Pohjanpalo a Chiavari: da lì, scrive il giornale, il numero 5 si è “sbloccato mentalmente”, contribuendo alla striscia di tredici risultati utili consecutivi. Curiosamente, prima della sfida contro il Südtirol, a settembre, aveva servito un solo assist, proprio contro la stessa formazione altoatesina.

Ora l’obiettivo è doppio: aiutare il Palermo nella rincorsa alla promozione e conquistare il titolo simbolico di miglior uomo assist del campionato. Per eguagliare il suo record personale – dieci passaggi vincenti nella scorsa stagione – gliene manca soltanto uno. Attualmente solo Calò ha fatto meglio, mentre nella passata annata davanti a lui c’erano Berardi e Vandeputte. Ma, come sottolinea il Giornale di Sicilia, la rimonta di Palumbo nelle ultime settimane è stata “feroce” e racconta meglio di ogni numero la sua trasformazione.