Giornale Di Sicilia: “Palumbo è on fire, il Palermo ha l’arma in più”

Mediagol ⚽️ 7 gennaio 2026 (modifica il 7 gennaio 2026 | 07:39)

Il Palermo ha trovato in Antonio Palumbo il perno della propria manovra, ma l'analisi del Giornale di Sicilia chiarisce che per centrare l'obiettivo promozione occorre un ulteriore salto di qualità collettivo. Dopo la partenza di Brunori, il reparto avanzato ha bisogno di nuovi riferimenti che garantiscano leadership e creatività accanto a Pohjanpalo, e tutti gli indizi portano proprio al trequartista campano, ormai protagonista assoluto della risalita rosanero.

La metamorfosi del numero 5 è stata evidente a partire dalla sconfitta di Castellammare di Stabia, quando sembrava ancora un elemento incapace di incidere negli schemi di Inzaghi. Nelle ultime sei partite l'apporto del fantasista è stato invece determinante, con un gol e quattro assist che lo hanno visto partecipare attivamente a quasi il 40% delle marcature totali della squadra. La scommessa estiva della società, che ha puntato su di lui per aumentare il tasso tecnico della rosa, appare quindi già vinta, visti i numeri superiori a qualsiasi suo precedente inizio di stagione dopo un cambio di maglia.

Esistono tuttavia dei margini di miglioramento su cui il quotidiano pone l'accento, a partire dalla necessità di mantenere una continuità di rendimento elevata per tutto il resto del campionato. Un'eventuale nuova involuzione del trequartista rischierebbe infatti di frenare le ambizioni del club, che non può prescindere dalla sua visione di gioco. Un altro tema sensibile riguarda la gestione disciplinare, dato che le quattro ammonizioni già incassate hanno fatto scattare la diffida. Il giornale ricorda come l'alto numero di cartellini gialli sia un tratto ricorrente nella carriera del giocatore, ma in questa fase cruciale della stagione Inzaghi non può permettersi di perdere il suo uomo più estroso per squalifica.

Il numero 5 rosanero sta vivendo quella che potrebbe essere la stagione della definitiva consacrazione, cercando di conquistare sul campo una Serie A che in passato ha solo sfiorato. La sua intesa con Pohjanpalo cresce di settimana in settimana e anche l'atteggiamento nella fase di ripiegamento appare molto più partecipe rispetto ai primi mesi. In vista della trasferta di domenica, il Giornale di Sicilia sottolinea come il Mantova porti bene al calciatore, che nell'ultimo scontro diretto dello scorso febbraio fu capace di mettere a referto sia un gol che un passaggio vincente.