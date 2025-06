Giornale di Sicilia: “Palermo, tutto pronto per l’abbraccio a Inzaghi”

Per l’ex campione del mondo è l’inizio della sua nuova avventura, alle 19 saluterà i tifosi rosanero nel piazzale antistante il Barbera

Oggi è una data importante per il Palermo : parte ufficialmente l’avventura di Filippo Inzaghi sulla panchina rosanero. L’ex attaccante campione del mondo fa oggi il suo primo vero ingresso nel mondo palermitano, incontrando società, città e soprattutto tifosi, che sin dall’annuncio hanno risposto con grande entusiasmo.

Domani mattina, alle 11, è in programma anche la conferenza stampa di presentazione ufficiale al Palermo CFA di Torretta, trasmessa in diretta sul canale YouTube del club. Sarà il secondo debutto per Inzaghi, dopo quello con i tifosi, e un ulteriore passo verso la costruzione di un rapporto solido con la piazza.