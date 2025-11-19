Giornale di Sicilia: “Palermo, sulle corsie bisogna andare più veloci”

Superpippo continuerà a puntare sulla trazione laterale, il contributo di Pierozzi e Augello diventa fondamentale per garantire rifornimenti al reparto avanzato

⚽️ 19 novembre 2025 (modifica il 19 novembre 2025 | 06:32)

Il Giornale di Sicilia racconta il momento delicato del Palermo sottolineando come Filippo Inzaghi voglia “far tornare a volare” la squadra recuperando quelle certezze che avevano portato i rosanero ai vertici della Serie B a inizio stagione. Le tre sconfitte nelle ultime quattro gare hanno frenato bruscamente la corsa e aumentato il distacco da Monza e Modena, ora davanti in classifica. Inzaghi spera che la sfida con l’Entella segni la ripartenza, soprattutto ritrovando l’efficacia di quelle catene laterali che tanto avevano inciso nelle prime giornate.

Tra gli elementi più brillanti di questo avvio viene evidenziato Niccolò Pierozzi, definito una delle vere “frecce” del Palermo: miglior marcatore con quattro gol e autore di due assist, è stato decisivo nel 5-0 al Pescara, dove ha messo la sua firma con una doppietta e un passaggio vincente. Anche Tommaso Augello ha offerto un contributo costante in termini di spinta e cross, pur avendo inciso meno a livello statistico, con un solo assist realizzato a Cesena. La partita con la Juve Stabia lo ha visto un po’ in calo, ma la sosta potrebbe avergli restituito energie utili per tornare determinante.

Il quotidiano ricorda inoltre come già al Pisa Inzaghi avesse saputo valorizzare molto il ruolo degli esterni, citando l’esempio di Angori, protagonista di una stagione chiusa con due reti e cinque assist. È questo il tipo di continuità che il tecnico ora si aspetta soprattutto da Augello, mentre Pierozzi dovrà lasciarsi definitivamente alle spalle la flessione pre-sosta. Per il Palermo, conclude l’articolo, la rinascita passa proprio da qui: ritrovare ritmo, brillantezza e costanza sulle fasce, perché è lì che nasce gran parte del gioco rosanero e da lì dovrà ripartire la corsa verso le prime posizioni.