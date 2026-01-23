Giornale Di Sicilia: “Palermo, sulla trequarti c’è un rebus da risolvere”

Le Douaron con il Padova, Vasic a Mantova e Gyasi nell’ultima con lo Spezia: Inzaghi continua a cambiare, al Braglia potrebbe toccare di nuovo al serbo

Mediagol ⚽️ 23 gennaio - 08:14

In vista della sfida del Braglia, Inzaghi si trova davanti a un vero e proprio rebus tattico per completare il reparto offensivo. Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, è aperto un ballottaggio a tre per stabilire chi affiancherà Palumbo a supporto dell'unica punta Pohjanpalo nel collaudato 3-4-2-1 rosanero. Se fino a qualche mese fa le gerarchie sembravano definite in favore di Le Douaron, la crescita di Vasic e il ritorno a pieno regime di Gyasi hanno rimescolato le carte.

L'analisi della testata evidenzia come il tecnico stia valutando profili con caratteristiche diverse: Gyasi garantisce equilibrio e sacrificio difensivo, Le Douaron offre profondità, mentre le quotazioni di Vasic sono in forte ascesa. Il giovane serbo, reduce dall'assist vincente di Mantova, potrebbe essere la mossa a sorpresa per un approccio più "conservativo" e tattico, utile a contenere la forza d'urto del Modena. Tutto questo in attesa dei botti finali di mercato, con i nomi di Tramoni, Johnsen, Dany Mota o Pierini che rimangono sullo sfondo come potenziali titolari del futuro prossimo.

Per quanto riguarda il resto della formazione, il quotidiano segnala pochi dubbi: in difesa si registra il ritorno di Ceccaroni dal primo minuto, mentre per il ruolo di braccetto destro Bereszynski sembra aver vinto il duello con Peda. Inzaghi, fedele alla sua filosofia dei "venti titolari", scioglierà le riserve solo dopo l'ultima rifinitura, consapevole che i cambi a gara in corso saranno fondamentali per scardinare la retroguardia emiliana.

La sfida di domani rappresenta dunque un esame decisivo non solo per la classifica, ma anche per i singoli interpreti, chiamati a convincere definitivamente l'allenatore prima che i nuovi innesti dal calciomercato possano alterare nuovamente le gerarchie. Il Palermo cerca conferme e punti pesanti, affidandosi alla versatilità di un gruppo che ha dimostrato di saper sopperire alle assenze e ai continui ballottaggi.