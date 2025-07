Giornale di Sicilia: “Palermo, si parte: comincia l’era Inzaghi”

Palermo, via al ritiro in Valle d’Aosta: parte l’era Inzaghi con l’obiettivo promozione

È ufficialmente cominciata la nuova stagione del Palermo , che parte oggi con il ritiro precampionato tra Chatillon e Saint-Vincent , in Valle d’Aosta . L’obiettivo dichiarato è uno solo: la promozione in Serie A.

Alla guida dei rosanero c’è ora Filippo Inzaghi , scelto per dare una scossa sia sul piano tattico che motivazionale. Al suo fianco, a dirigere il mercato, il direttore Osti , con il compito di completare un organico all’altezza fin da subito.

Il ritiro durerà 19 giorni e prevede cinque amichevoli allo stadio Brunod di Chatillon, tutte a pagamento e visibili anche in streaming sul canale YouTube ufficiale del club. Gli avversari saranno:

In ritiro si sono radunati 25 giocatori , di cui 21 della prima squadra e 4 giovani della Primavera : Nicolosi , Brutto , Avena e Squillacioti . Tra i volti nuovi, spicca Augello , che sarà presentato a breve in conferenza stampa.

Il tecnico avrà a disposizione quattro portieri ( Gomis , Desplanches , Cutrona e Di Bartolo ) e dovrà cominciare a valutare le prime soluzioni tattiche, in attesa degli ultimi rinforzi di mercato. Le priorità sono chiare: serve un esterno destro a tutta fascia , un trequartista e un braccetto difensivo destro , oltre a una panchina più profonda .

Non mancano i casi in sospeso: Desplanches, Vasic e Corona sono destinati al prestito, ma intanto lavoreranno in gruppo. Situazione più delicata quella di Peda, che ambisce a un posto da titolare altrove, mentre il Palermo vorrebbe trattenerlo. Occhio al pressing della Juve Stabia.