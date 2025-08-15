Giornale di Sicilia: “Palermo, si comincia, a Cremona ora si fa sul serio”

La squadra arriva da un’estate di rivoluzione tecnica, con l’arrivo in panchina di Filippo Inzaghi, e un rinnovato entusiasmo testimoniato dalla campagna abbonamenti che ha superato quota 15mila. Il clima è ben diverso rispetto a quello di fine stagione scorsa, quando l’uscita dai playoff contro la Juve Stabia aveva lasciato strascichi pesanti.