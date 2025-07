Giornale di Sicilia: “Palermo, servono slot liberi. In 5 con il foglio di via”

Al momento gli over sono diciotto, la lista va sfoltita in fretta per fare posto ai primi rinforzi. Insigne, Di Mariano, Nikolaou, Verre e Saric destinati a salutare

Ancora una settimana e per il Palermo sarà tempo di fare sul serio: il ritiro in Valle d’Aosta segnerà l’inizio ufficiale della nuova stagione, ma la rivoluzione in casa rosanero è già ampiamente avviata. Il club deve infatti fare i conti con i vincoli della Serie B, che impongono un massimo di 18 giocatori nati entro il 31 dicembre 2000.

Attualmente, i tesserati “over” a disposizione di Filippo Inzaghi sono proprio 18. Per procedere con nuovi innesti, però, sarà necessario liberare qualche slot. Da viale del Fante si lavora con decisione per sfoltire la rosa il prima possibile.

I primi nomi in uscita sono già noti: Roberto Insigne, Francesco Di Mariano, Dimitrios Nikolaou, Dario Šarić e Valerio Verre non rientrano nei piani tecnici. Le prossime convocazioni per il ritiro chiariranno quanto siano avanzate le trattative per le loro cessioni. In particolare, Šarić è vicino al Modena (in uno scambio con Jacopo Palumbo) e Insigne all’Avellino. Anche Nikolaou è in orbita Bari, ma si attendono sviluppi concreti.

Più complesse le posizioni di Di Mariano e Verre, che con ogni probabilità partiranno per il ritiro ma con lo status di "transitori": per il primo si registra un interesse sempre del Bari, mentre il secondo è stato sondato dal Pescara, ma l’ingaggio elevato complica l'affare.

Nel caso in cui tutte queste uscite andassero a buon fine, gli “over” in rosa scenderebbero a 13. Tuttavia, con gli ingressi che si stanno valutando – tra cui Tommaso Augello, Palumbo, Salvatore Elia e Andrea Cistana – il numero tornerebbe rapidamente a 17. L’arrivo di un portiere esperto (indipendentemente dal futuro di Alfred Gomis) riporterebbe la quota a 18.

Infine, non si prevede la cessione di nessuno dei giocatori più affidabili dell’ultima stagione. Ma un sacrificio potrebbe essere fatto tra chi cerca riscatto: Mamadou Diakité e Federico Di Francesco sono osservati speciali. Entrambi puntano sulla loro duttilità per convincere Inzaghi durante il ritiro. Il primo, in scadenza nel 2026, potrebbe tornare a giocare in difesa, mentre il secondo resta un’opzione sulla fascia o da trequartista.

La sessione estiva del Palermo si preannuncia strategica e delicata: ogni scelta sarà calibrata anche in funzione dei vincoli regolamentari e del nuovo progetto tecnico targato Inzaghi.