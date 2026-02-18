Giornale di Sicilia: “Palermo, quattro giornate per restare attaccati alla A”

Il Giornale di Sicilia accende i riflettori sul momento decisivo della stagione del Palermo , sottolineando come le prossime quattro giornate rappresentino un passaggio cruciale per restare agganciati alla corsa verso la Serie A. La data “cerchiata in rosso” è quella del 14 marzo, quando i rosanero affronteranno il Monza in quello che viene definito il primo vero scontro al vertice del girone di ritorno. Ma prima di quel confronto, avverte il quotidiano, ci sono altri ostacoli tutt’altro che secondari.

L’articolo evidenzia come l’allenatore Filippo Inzaghi abbia già indicato la strada, definendo la sfida contro l’ Entella come “la più importante della stagione”, un modo per trasmettere ai suoi la mentalità da big anche contro avversarie di classifica inferiore. Un atteggiamento che dovrà essere replicato nelle prossime uscite per fare bottino pieno e tentare di ridurre il distacco dal trio di testa.

La classifica vede il Venezia al comando con 53 punti, seguito da Frosinone e Monza , mentre il Palermo insegue a cinque lunghezze. Le quattro battistrada stanno mantenendo un ritmo definito “insostenibile per la categoria”, e proprio per questo ai rosanero non basterà brillare negli scontri diretti: servirà anche qualche passo falso delle concorrenti, che finora hanno sbagliato pochissimo.

Nel dettaglio, il giornale passa in rassegna i prossimi impegni. Il turno numero 26 sembra favorevole al Venezia , impegnato contro il fanalino di coda Pescara, anche se gli abruzzesi all’andata avevano già creato problemi. Per il Palermo l’ostacolo sarà il Südtirol, ancora imbattuto nel 2026, mentre il Frosinone affronterà un Empoli imprevedibile. La sfida più insidiosa, almeno sulla carta, riguarda il Monza , atteso dalla trasferta contro una Carrarese molto solida in casa.

Le giornate successive manterranno alto il livello di tensione: ancora Südtirol e Pescara potrebbero fare da “aghi della bilancia”, mentre non mancheranno incroci delicati come quello del Frosinone a Catanzaro o le trasferte di Monza e Palermo su campi tradizionalmente ostici.

Secondo il quotidiano, il calendario non appare proibitivo per nessuna delle quattro contendenti, ma presenta diverse trappole. Il Monza dovrà affrontare tre trasferte, mentre Frosinone e Venezia avranno più gare interne; il Palermo sarà l’unico club con un equilibrio perfetto tra casa e fuori. L’obiettivo dichiarato è allungare la striscia di imbattibilità fino a 17 partite e arrivare al rush finale con slancio.