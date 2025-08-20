Giornale di Sicilia: “Palermo, per fare sul serio servono i lampi di Brunori-Pohja”

Soltanto tre gol in precampionato, ma è una delle coppie più forti del torneo. Inzaghi avrà bisogno della loro vena realizzativa se vuole puntare alla A

Il Giornale di Sicilia sottolinea come per il Palermo sia arrivato il momento di fare sul serio: il rodaggio estivo è alle spalle e per ambire alla Serie A serviranno i gol di Brunori e Pohjanpalo, descritti come “tra i centravanti più temibili della categoria”, anche se reduci da un precampionato senza acuti.

Già nella scorsa stagione, pur avendo giocato insieme solo nel girone di ritorno, i due hanno messo insieme 18 reti (nove a testa), numeri che li hanno resi una delle coppie più prolifiche della Serie B. Ora la situazione è cambiata: diversi rivali sono approdati in Serie A o hanno cambiato squadra, il che rende il tandem rosanero “il più temuto del campionato cadetto”.

Il quotidiano ricorda come, nel 2023/24, Brunori e Pohjanpalo abbiano segnato complessivamente 39 gol tra Palermo e Venezia, a testimonianza di un potenziale che Inzaghi dovrà riuscire a valorizzare. “Il compito dell’allenatore sarà quello di mettere i suoi diamanti nelle condizioni migliori per incidere”, scrive il giornale, sottolineando che poi spetterà a loro trovare i guizzi decisivi per trascinare la squadra.

Nonostante i soli tre gol messi a segno nelle amichevoli estive, la sensazione è che in un contesto più competitivo il rendimento dei due attaccanti possa cambiare radicalmente. L’esordio contro la Reggiana sarà già un test importante: servirà un atteggiamento diverso rispetto alla Coppa Italia, dove entrambi hanno avuto poche occasioni per incidere.

Infine, il Giornale di Sicilia evidenzia come gli occhi di tutti saranno puntati su Brunori, spesso partito piano nelle scorse stagioni prima di accendersi alla distanza, e su Pohjanpalo, chiamato a vivere la sua prima annata completa in rosanero dopo l’arrivo nello scorso mercato invernale.