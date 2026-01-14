Giornale Di Sicilia: “Palermo, paradosso difesa. Il muro cede solo fuori casa”

I rosanero in trasferta hanno subito nove reti, ma da otto partite non riescono a blindare la porta. E con Avellino e Mantova i gol sono costati carissimo

Mediagol ⚽️ 14 gennaio 2026 (modifica il 14 gennaio 2026 | 08:02)

Il Palermo si trova a fare i conti con un paradosso difensivo che rischia di frenare la corsa verso la vetta. Secondo quanto analizzato dal Giornale di Sicilia, la squadra di Inzaghi non riesce a replicare in trasferta l'impermeabilità mostrata tra le mura amiche: se al Barbera la porta rimane inviolata con regolarità, lontano da casa i rosanero hanno subito almeno una rete in otto delle nove partite disputate. L'unico precedente immacolato risale alla sfida di settembre contro il Südtirol, un dato che stride con il valore di una retroguardia che resta comunque la seconda migliore del campionato per rendimento esterno.

L'analisi della testata evidenzia come le disattenzioni nei minuti finali stiano pesando come un macigno sulle ambizioni di promozione. I pareggi subiti contro Avellino e Mantova hanno sottratto quattro punti che sembravano già acquisiti, evidenziando una gestione dei momenti cruciali ancora non ottimale. In entrambi i casi, le reti avversarie sono arrivate al fotofinish, figlie di errori di posizionamento che hanno permesso ai marcatori di coordinarsi e colpire Joronen senza la necessaria pressione dei difensori.

Al Martelli, in particolare, la rete di Marras è nata da una libertà di manovra eccessiva concessa al limite dell'area, nonostante il reparto arretrato fosse apparso solido per quasi tutta la gara. Sebbene la prodezza balistica del calciatore virgiliano abbia una componente di imprevedibilità, il quotidiano sottolinea come la difesa potesse fare di più per chiudere lo specchio della porta. Similmente, al Partenio, l'assenza di marcature preventive aveva permesso al pareggio irpino di concretizzarsi in pieno recupero, vanificando quanto costruito fino a quel momento.

Per compiere il salto di qualità definitivo, specialmente in vista degli scontri diretti del girone di ritorno contro corazzate come Monza, Frosinone e Venezia, sarà indispensabile uniformare il rendimento tra casa e trasferta. La testata conclude che da una delle difese più efficienti della categoria ci si aspetta una tenuta mentale superiore nei minuti conclusivi, poiché la promozione diretta passa inevitabilmente dalla capacità di blindare il risultato anche nelle situazioni di massima pressione esterna.