Giornale di Sicilia: “Palermo, niente Elia. Il vero colpo è Gyasi”

Nel frattempo, il club rosanero ha virato con decisione su Gyasi dell’ Empoli , per il quale è stato raggiunto un accordo praticamente definitivo. L’esterno offensivo, classe 1994, nato a Palermo ma di origini ghanesi, è reduce da una stagione da 37 presenze e 2 gol in Serie A , e porta con sé l’esperienza di cinque campionati consecutivi nella massima serie, tra Spezia ed Empoli . La sua duttilità – può agire da esterno, trequartista o seconda punta – rappresenta un valore aggiunto per l’attacco rosanero.

Archiviata la trattativa Elia, resta comunque viva la pista che porta a Palumbo del Modena. L’eventuale inserimento di Saric come contropartita tecnica complica l’operazione: il bosniaco non ha ancora dato il via libera al trasferimento e su di lui si stanno muovendo anche club turchi. Il Palermo però non molla: si valutano alternative, come un conguaglio economico maggiore o un cambio di formula per arrivare comunque a Palumbo.