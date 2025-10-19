Giornale di Sicilia: “Palermo, missione sorpasso con il Modena per la vetta”

Barbera tutto esaurito, i rosanero puntano pure sulla spinta dei tifosi per battere la capolista e portarsi in testa da soli. In difesa c’è Peda al posto di Bani

⚽️ 19 ottobre - 08:47

Il Palermo si prepara ad affrontare il Modena in una partita cruciale, non solo per tentare il sorpasso in vetta alla classifica, ma anche per lanciare un chiaro segnale di forza al campionato. L'inizio di stagione dei rosanero è stato convincente, mettendo in mostra una squadra coesa e matura, capace di mantenere alta l'intensità per novanta minuti, con un'identità precisa che trasmette grande sicurezza. Questa è una novità rispetto alla scorsa annata, frutto di una nuova energia e fiducia ritrovata che pervade tutto il gruppo.

Nel mirino ci sono ora i "canarini" del Modena, guidati da un ex compagno di squadra di Superpippo Inzaghi, e attuali capolista. Per Inzaghi, che finora non ha conosciuto sconfitta, è il primo vero "big-match" della sua gestione, un banco di prova fondamentale per misurare la solidità del Palermo. L'entusiasmo in città è palpabile, con il "sold-out" del Barbera e una media spettatori che supera i 30 mila, a dimostrazione della passione riaccesa dal tecnico.

Se il Palermo non è ancora una "big" a tutti gli effetti, questa partita rappresenta l'occasione ideale per dimostrarlo. Entrambe le squadre vantano una grande solidità difensiva, avendo subito appena tre reti. Tuttavia, Inzaghi deve far fronte ad assenze pesanti nel reparto arretrato, come quelle di Bani e Gyasi, costringendolo a ricorrere alla "profondità della rosa."

In attacco, l'atteso duello a distanza è tra il rosanero Pohjanpalo, già a quota quattro gol, e il capocannoniere Gliozzi del Modena, con cinque reti. Le scelte tattiche per il Palermo vedono un undici con Pierozzi, Peda e Ceccaroni in difesa davanti a Joronen. A centrocampo, si profila una sorpresa con Segre e il rientrante Ranocchia che potrebbero prendere il posto dei favoriti Blin e Gomes. Sulle fasce, Diakité sostituisce Gyasi a destra, con Augello sull'altro lato. Sulla trequarti, Palumbo è confermato, mentre Brunori sembra aver vinto il ballottaggio con Le Douaron.

Il match sarà speciale anche per l'ex Palumbo e per Di Mariano, palermitano doc, che avrà una motivazione fortissima. Sarà una gara di grande intensità tra due squadre ambiziose, ma l'entusiasmo del popolo del Barbera, che sogna da tempo un ritorno in alto, rappresenta un fattore in più per il Palermo.