Giornale di Sicilia: “Palermo, l’ora di Ranocchia. Ci vuole una prova da…10”

Dopo una stagione in penombra servono subito risposte sul suo ruolo. Inzaghi lo ha riproposto in mediana e con la Reggiana partirà dal primo minuto

⚽️ 21 agosto - 07:41

Il Giornale di Sicilia dedica ampio spazio a Filippo Ranocchia, considerato uno dei giocatori più attesi nella nuova stagione del Palermo. L’ex Juventus, arrivato nel gennaio 2024 per circa 4 milioni di euro (all’epoca l’investimento più oneroso dell’era City Football Group, prima di Pohjanpalo), è ora chiamato a un salto di qualità dopo un’annata definita sottotono.

Con l’arrivo di Pippo Inzaghi, il centrocampista ha iniziato le prime gare da titolare – anche contro il Manchester City e la Cremonese – ma le prestazioni non hanno convinto del tutto. L’allenatore ha sciolto il dubbio tattico, confermandolo in mediana e non sulla trequarti, dove Ranocchia si era distinto al debutto in Sicilia con quattro reti consecutive.

Il quotidiano sottolinea come giocare più lontano dalla porta comporti maggiori responsabilità in fase difensiva e nella gestione del pallone, ambiti in cui il numero 10 ha ancora margini di crescita. Da questa stagione, essendo finito in lista “over”, per lui gli errori pesano di più. Nonostante ciò, resta la principale fonte di gioco dei rosanero, tanto che solo Berardi, Vandeputte, Palumbo ed Esposito hanno fatto meglio di lui in termini di assist nel 2024/25.

Il probabile forfait di Gomes dovrebbe garantirgli una maglia da titolare contro la Reggiana, partita in cui Ranocchia sarà chiamato a dare più rapidità alla manovra, soprattutto accanto a un centrocampista dinamico come Segre. Inzaghi e la piazza attendono risposte: Ranocchia dovrà dimostrare di essere davvero un numero 10 da cui ripartire, mettendo in campo precisione, talento e continuità.