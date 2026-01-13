Giornale di Sicilia: “Palermo, la rimonta non è impossibile”

Chi ha chiuso l’andata nelle prime due posizioni non sempre è stato promosso, Superpippo spera di imitare Genoa e Como

⚽️ 13 gennaio - 07:06

La rassegna stampa di oggi prende spunto da un’analisi pubblicata sul Giornale di Sicilia, che guarda al campionato di Serie B arrivato al giro di boa e, soprattutto, al momento del Palermo.

Il quotidiano parte dal contesto generale del torneo cadetto, ricordando come questa stagione stia offrendo storie molto diverse: dal “miracolo” del Cagliari di Claudio Ranieri nelle scorse stagioni, fino ai percorsi più lineari e dominanti di squadre come Sassuolo e Pisa. Un confronto utile per leggere il presente dei rosanero, che hanno chiuso l’andata al quarto posto con 34 punti.

Il focus si sposta poi sull’ultimo pareggio di Mantova, definito amaro perché il Palermo ha la sensazione di aver lasciato per strada due punti pesanti. Un successo avrebbe accorciato ulteriormente le distanze da un gruppo di testa molto compatto, con Frosinone e Venezia davanti e sei squadre racchiuse in appena dieci punti. I rosa restano comunque pienamente in corsa: sono a quattro lunghezze dalla promozione diretta e a tre dal terzo posto occupato dal Monza, posizione che garantirebbe un vantaggio importante nei play-off, anche grazie al fattore stadio e a una media spettatori che sfiora le 29 mila presenze.

L’articolo, però, invita a non scoraggiarsi. A mitigare la delusione per Mantova arrivano i precedenti storici della Serie B, che dimostrano come la classifica di metà stagione non sia sempre decisiva. L’esempio più eclatante resta quello del Cagliari 2022/23: all’andata era addirittura undicesimo con 25 punti, lontanissimo dalla zona Serie A, allora occupata dalla Reggina di Filippo Inzaghi. Eppure, grazie a un ritorno straordinario e a play-off giocati da protagonista, i sardi conquistarono la promozione battendo il Bari in finale.

Non meno significativo il caso del Monza 2021/22, promosso vincendo i play-off pur avendo chiuso l’andata al sesto posto. In quella stagione arrivò anche la rimonta diretta della Cremonese, capace di salire in Serie A partendo da una quinta posizione a metà campionato, evento piuttosto raro nella storia recente del torneo.

Il Giornale di Sicilia ricorda infine che, nelle annate successive, la promozione diretta è tornata a premiare soprattutto le squadre stabilmente nelle prime tre posizioni: è successo al Genoa nel 2022/23 e al Como nel 2023/24, mentre Sassuolo e Pisa hanno dominato dall’inizio alla fine nella stagione seguente.

Il messaggio che emerge è chiaro: il Palermo è chiamato a fare di più, come chiedono i tifosi, ma la storia recente della Serie B dimostra che una rimonta è tutt’altro che impossibile. Con il girone di ritorno ancora tutto da giocare, nulla è davvero deciso.