Giornale di Sicilia: “Palermo, la porta va chiusa anche in trasferta”

Al Barbera sono già cinque i clean sheet, fuori casa si subisce poco ma nelle ultime 5 gare è arrivato sempre un gol. Adesso arriva un’altra prova verità

⚽️ 3 dicembre - 08:38

Il Giornale di Sicilia mette in evidenza come il Palermo abbia costruito al Barbera “mura solide”, presentando una delle difese più affidabili della Serie B, con soli dieci gol subiti, dietro soltanto a Monza e Modena. In casa, i rosanero hanno concesso appena cinque reti in otto gare, impreziosite da cinque clean sheet, alcuni descritti come arrivati “in sequenza”, segno di una crescita costante nelle ultime uscite casalinghe contro Pescara e Carrarese.

La situazione cambia in trasferta, dove lo stesso numero di gol concessi è distribuito però su sole sei partite. Il quotidiano sottolinea come l’unica gara senza reti subite, quella con il Südtirol, non basti a nascondere che “la tenuta lontano da Palermo necessita ancora di uno step ulteriore”. Gli incontri più recenti con Juve Stabia ed Entella confermano le difficoltà: sono cinque le trasferte consecutive in cui il Palermo ha incassato almeno un gol.

All’interno di questo quadro, spicca la leadership di Mattia Bani, entrato “in punta di piedi” ma diventato un pilastro al punto da essere investito del ruolo di vice capitano. Importante anche l’impatto di Bereszynski, arrivato a mercato chiuso ma capace di ritagliarsi subito spazio in un reparto già competitivo. Ceccaroni resta una certezza, mentre Peda, Diakité, Veroli e Pierozzi completano un gruppo definito “strutturato, coeso e ricco di profili duttili”.

Il giornale conclude che la sfida con l’Empoli rappresenta un vero banco di prova per misurare la maturità di una retroguardia che ha mostrato solidità ma che è chiamata a mantenere la stessa attenzione e compattezza anche lontano dal Barbera, per “alzare ulteriormente l’asticella”.