Giornale di Sicilia: “Palermo, la formula fantasia per dare l’assalto alla A”

Palermo, svolta Inzaghi: via gli esterni, spazio al 3-4-1-2 con Ranocchia tra i protagonisti

⚽️ 23 giugno - 07:43

Il Palermo si prepara a voltare pagina con l’arrivo di Filippo Inzaghi e un deciso cambio di rotta sia sul piano tattico che progettuale. Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, il nuovo allenatore rosanero ha già delineato le sue prime linee guida: niente più giocatori fuori ruolo e una chiara identità tattica, basata sul modulo 3-4-1-2.

Questo schema rappresenta un taglio netto con il recente passato: verranno abbandonati gli esterni d’attacco e si punterà su una maggiore centralità del gioco, con un solo trequartista alle spalle delle due punte. L’obiettivo è quello di valorizzare al massimo il duo Pohjanpalo–Brunori, riportando quest’ultimo sulla linea offensiva e puntando su un gioco palla a terra più rapido e imprevedibile.

Tra i principali candidati per la trequarti figura Filippo Ranocchia, che già sotto Corini aveva mostrato buone cose in quel ruolo. Ora, al primo anno da over, potrebbe trovare nuova linfa sotto la guida di un tecnico come Inzaghi, noto per la sua abilità nel valorizzare i centrocampisti offensivi. A contendersi il posto, oltre a lui, potrebbero esserci anche Verre, se confermato, e nuovi acquisti come Palumbo, che rappresenta un obiettivo concreto di mercato.

La trasformazione tattica coinvolgerà anche altri interpreti: Segre dovrebbe tornare nel suo ruolo naturale di mezzala, mentre resta da valutare il posizionamento di Di Francesco, che potrebbe essere impiegato diversamente rispetto al passato.

Il nuovo sistema, che potrà trasformarsi in un 3-5-2 in fase di non possesso, è stato già sperimentato con successo da squadre come Cesena, Juve Stabia, Reggiana e Salernitana nella scorsa stagione. L’idea è quella di dare maggiore equilibrio tra le due fasi, ma anche restituire fantasia e brillantezza a un gioco che, nel campionato passato, si è spesso affidato solo alle giocate dei singoli o ai calci piazzati.

Il contesto cittadino guarda con fiducia a questa nuova fase: l’arrivo in città di Superpippo è atteso per questa settimana, tra visite alle strutture, incontri con la dirigenza e la conferenza stampa di presentazione. L’ambiente rosanero spera di tornare a vivere momenti emozionanti come quelli regalati in passato da trequartisti come Zauli, Pastore, Ilicic, Vazquez e Trajkovski.

La parola d’ordine è una sola: rilancio.