Giornale di Sicilia: “Palermo, Inzaghi vuole subito risposte”

Palermo, Inzaghi accelera: ritiro sprint in Valle d’Aosta per valutare subito la squadra

Il Palermo di Filippo Inzaghi non perde tempo: il nuovo corso rosanero parte con una chiara impronta di intensità e pragmatismo. L’obiettivo è chiaro sin dai primi giorni: capire chi potrà essere utile alla causa e arrivare preparati agli impegni ufficiali. Il ritiro in Valle d’Aosta, infatti, si trasforma in un vero e proprio “mini campionato”, con cinque amichevoli in appena 19 giorni.