Giornale di Sicilia: “Palermo, Inzaghi ha già stregato tutti”

L'avventura di Filippo Inzaghi sulla panchina del Palermo è cominciata nel migliore dei modi, con un'ondata di entusiasmo che ha travolto sia la squadra che i tifosi. Già dai primi momenti del ritiro a Saint-Vincent , è emerso quanto l’ex campione del mondo sia capace di trascinare l’ambiente. Tanti applausi e cori per il nuovo tecnico, che ha conquistato i supporter rosanero con disponibilità e carisma.

Tra i primi a presentarsi, i giovani della Primavera e alcuni pilastri della squadra come Brunori, Ranocchia e Corona. Grande attesa anche per Pohjanpalo, accolto con calore e protagonista di numerose foto e autografi. Applausi anche per Magnani, Ceccaroni, Segre e il nuovo arrivato Augello.