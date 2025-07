Giornale di Sicilia: “Palermo, in mezzo sono tutti titolari”

Nel ritiro in Valle d’Aosta , uno dei temi caldi sarà la scelta dei due titolari in mezzo al campo. Il nuovo allenatore del Palermo , Filippo Inzaghi , si trova a dover selezionare tra Gomes , Blin , Segre e Ranocchia : tutti centrocampisti di spessore, con caratteristiche differenti ma accomunati da prestazioni convincenti che li renderebbero degni di una maglia da titolare.

Sulle fasce il rinnovamento sarà netto, mentre in mezzo il club potrebbe puntare sulla continuità: Gomes e Segre sono ormai dei punti fermi, Ranocchia resta il giocatore più tecnico del reparto e Blin è insostituibile per capacità d’interdizione e personalità.

Tuttavia, non è detto che Inzaghi riparta da dove aveva lasciato Dionisi. L’accoppiata Gomes-Blin garantisce grande copertura ma limita i collegamenti con l’attacco. Proprio per questo si valuta come reinserire Segre in un contesto che gli permetta di tornare incisivo in zona gol: lo scorso anno è sceso a tre reti, dopo i sette dell’annata precedente, trovandosi spesso fuori posizione o costretto a rimanere l’ultimo uomo sui piazzati.