Giornale di Sicilia: “Palermo, in arrivo i primi tre botti”

Trattative già definite per Augello e Palumbo, per entrambi pronto un biennale più opzione. Ai dettagli anche per Elia

⚽️ 30 giugno 2025 (modifica il 30 giugno 2025 | 07:13)

Con l’apertura del mercato alle porte, il Palermo si prepara a una settimana cruciale per rafforzare la rosa in vista del ritiro estivo. Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, il club rosanero potrebbe chiudere nei prossimi giorni addirittura tre operazioni in entrata, frutto del lavoro intenso del direttore sportivo Osti nelle ultime settimane.

I nomi più vicini alla firma sono quelli di Tommaso Augello e Jacopo Palumbo, per i quali mancano solo le visite mediche e la firma. Augello, ex Cagliari, è svincolato e dovrebbe legarsi al Palermo con un contratto biennale, con opzione per un terzo anno in caso di promozione. Decisiva la sua scelta di rispettare l’impegno preso con i rosanero, rifiutando anche un tentativo in extremis della Cremonese.

Per Palumbo, l’operazione con il Modena prevede un esborso di 1,5 milioni più il cartellino di Saric. Anche per lui pronto un contratto con le stesse condizioni di Augello. Il tecnico Inzaghi conta di averlo a disposizione già prima del pre-ritiro, per testarne subito l’intesa con Brunori e Pohjanpalo.

Più complessa ma comunque ben avviata la trattativa per Salvatore Elia con lo Spezia. Il giocatore, determinato a tornare in rosanero, ha rifiutato il Venezia. Resta da limare la distanza tra la richiesta del club ligure e l’offerta rosanero (1,2 milioni più bonus), ma l’ottimismo filtra per una chiusura entro la fine della settimana.

Diverso lo scenario tra i pali, dove il primo nome resta Emil Audero, ma le richieste del Como – oltre 3 milioni di euro e nessun contributo sull’ingaggio da 1,5 milioni – frenano la trattativa. In caso di mancato accordo, il Palermo potrebbe virare su Jonathan Klinsmann del Cesena, con Fulignati (Cremonese) e Vasquez (Milan) in seconda fila.

In difesa, il club rosanero valuta il profilo di Filippo Giorgini del Südtirol per il ruolo di braccetto destro, dopo il raffreddamento della pista Marcandalli (Genoa). Il prezzo fissato dal club altoatesino (1,5 milioni) è considerato alto, ma potrebbe partire a breve un’offerta da circa un milione.

Sul fronte uscite, invece, la situazione è più stagnante. Diversi giocatori non rientrano nei piani tecnici, ma scarseggiano le offerte. Il Pescara ha mostrato interesse per Roberto Insigne, che però non ha ancora dato il via libera. Piacciono anche Buttaro (sondaggi anche della Carrarese) e Desplanches, che partirà solo dopo l'arrivo di un nuovo portiere. Di Mariano è seguito dal Bari, ma l’operazione è vincolata a un abbassamento dell’ingaggio. In uscita anche Verre, Nikolaou (fresco di nozze) e Vasic, per il quale la Reggiana è in leggero vantaggio sulla Cesena, con il Padova sullo sfondo.