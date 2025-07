Giornale di Sicilia: “Palermo, il puzzle è chiuso. Adesso tocca a Inzaghi”

Il nuovo allenatore rosanero, Filippo Inzaghi , sta modellando il suo Palermo durante un ritiro rivelatosi più utile del previsto. Il tecnico sta sperimentando diverse soluzioni tattiche, con l’obiettivo di dare al gruppo una chiara identità. Dopo aver testato inizialmente il 3-4-2-1 , già utilizzato nella scorsa stagione e durante la sua esperienza a Pisa , Inzaghi sembra orientato verso il 3-5-2 come modulo di riferimento attuale. La costante sarà la difesa a tre, attorno alla quale ruoteranno le possibili varianti.

Uno dei punti fermi è proprio il reparto difensivo. L’arrivo di Mattia Bani , ex Genoa , garantisce esperienza e solidità. Insieme a Magnani e Ceccaroni , forma un trio che conta oltre 340 presenze in Serie A . Resta da definire con precisione il ruolo tattico di Bani: possibile centrale o braccetto di destra. Dietro di loro, Peda e Diakité offrono ulteriori opzioni, mentre si attende l’arrivo di un vice Ceccaroni dal mercato.

Sulle fasce, grande fiducia nei nuovi innesti: Augello ha già impressionato per qualità e inserimento nei meccanismi, mentre Gyasi sta crescendo costantemente. Il gioco sugli esterni sarà fondamentale, specie con il 3-5-2: le azioni “da quinto a quinto” saranno una chiave tattica ricorrente.

In attacco, nessun dubbio: Brunori e Pohjanpalo sono i due punti di riferimento. Il capitano agisce qualche metro più indietro, quasi da trequartista, mentre il finlandese appare ancora in fase di rodaggio, ma resta una certezza per qualità e peso offensivo.