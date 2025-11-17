Giornale di Sicilia: “Palermo, il calendario può diventare un alleato”

Da qui a fine anno tre match in trasferta e altrettante interni, non ci sono più scontri diretti. Avversari sulla carta abbordabili, ma è necessario cambiare passo

⚽️ 17 novembre - 07:17

Il Giornale di Sicilia evidenzia come il finale di anno del Palermo rappresenti un momento già cruciale per la stagione. Dopo il crollo delle ultime settimane, la squadra di Filippo Inzaghi è chiamata a ritrovare quello “spirito battagliero delle prime giornate”, indispensabile per tornare a scalare la classifica. Il quotidiano sottolinea che le prossime sei partite offriranno ai rosa un calendario sulla carta favorevole, privo di scontri diretti con avversarie che attualmente li precedono, una vera occasione per “accorciare le distanze” e riprendere il cammino verso le zone di vertice.

La serie di impegni inizierà sul campo dell’Entella, formazione che in casa non ha mai perso e che richiederà ai rosanero di far valere la maggiore qualità tecnica. Subito dopo arriverà al Barbera la Carrarese, squadra che nella stagione passata aveva creato seri grattacapi ai siciliani, mentre il terzo appuntamento porterà Inzaghi e i suoi a far visita all’Empoli dell’ex Dionisi, alle prese con un’annata fin qui deludente. Il calendario proseguirà con la gara interna contro la Sampdoria, fanalino di coda ma tutt’altro che semplice da affrontare, visto il recente storico degli scontri diretti. Seguirà quindi la trasferta in casa dell’Avellino, squadra altalenante ma pienamente in corsa per i playoff, prima della chiusura dell’anno al Barbera contro il Padova, sfida attesa in un clima sereno sugli spalti ma che, come ricorda il giornale, richiederà al Palermo di mettere da parte ogni sentimentalismo.

Il quotidiano insiste sull’importanza dell’aspetto emotivo: il calendario può aiutare, ma la vera svolta dovrà arrivare da una squadra che ritrovi fiducia e determinazione, sostenuta da un pubblico chiamato a dare una spinta ancora più forte. Non ci saranno turni infrasettimanali, un vantaggio che consentirà ai rosa di gestire meglio le energie, anche in vista della ripresa di gennaio contro il Mantova, gara che Inzaghi spera di affrontare con un piazzamento migliore dell’attuale sesto posto.

L’obiettivo dichiarato, quasi sussurrato tra le righe, è quello di chiudere questo ciclo con un en plein da 18 punti. Anche qualora non si raggiungesse il bottino pieno, basterebbe un percorso comunque positivo per mandare un messaggio inequivocabile alle concorrenti: il Palermo è ancora vivo e non ha alcuna intenzione di rinunciare alla corsa verso la Serie A.