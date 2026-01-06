Giornale di Sicilia: “Palermo, i gradi e il fratello: che domenica per Bani”

Alla ripresa gara particolare per il centrale: a Mantova sarà definitivamente capitano dopo l’addio di Brunori, in più proverà a battere Cristiano che gioca con i lombardi

Il Giornale di Sicilia apre il 2026 raccontando un cambio simbolico ma sostanziale in casa Palermo: la fascia da capitano passa ufficialmente sulle braccia di Mattia Bani. Dopo la cessione di Matteo Brunori alla Sampdoria, non ci sono più dubbi sulle gerarchie interne volute da Filippo Inzaghi, che ha scelto di affidare la leadership dello spogliatoio al difensore numero 13.

Una decisione che, in realtà, era già stata anticipata dai fatti. Nel corso della stagione Bani aveva indossato la fascia in cinque occasioni, sempre in assenza di Brunori, segnale chiaro della fiducia dell’allenatore e della volontà di responsabilizzare un giocatore considerato centrale nel progetto tecnico. Non una novità assoluta per il difensore, che aveva già ricoperto il ruolo di capitano al Genoa, dimostrando personalità e carisma in un contesto tutt’altro che semplice.

L’eredità lasciata da Brunori resta pesante: 175 presenze e 76 gol in rosanero, numeri che lo hanno consacrato come secondo miglior marcatore della storia del club e come uno dei beniamini del pubblico. Tocca ora a Bani raccogliere il testimone in una fase storica significativa per il Palermo, reduce dalle celebrazioni per i 125 anni e con l’obiettivo di chiudere la stagione con un nuovo traguardo importante.

Il quotidiano ricorda come l’esperienza maturata al Genoa, tra difficoltà, cambi di allenatore e una salvezza conquistata con fatica, abbia forgiato ulteriormente il carattere del centrale. Prima condividendo la fascia con Milan Badelj, poi assumendo il ruolo di capitano a pieno titolo con Patrick Vieira in panchina, Bani si è imposto come leader affidabile, nonostante un infortunio che lo ha costretto a saltare diverse gare. Qualità che anche Inzaghi, ex campione internazionale, ha riconosciuto e valorizzato.

Oggi Bani è descritto come un punto fermo della difesa rosanero, reparto che non a caso risulta il migliore del campionato, e come un giocatore imprescindibile per l’equilibrio della squadra.

A rendere ancora più particolare il suo esordio ufficiale da capitano sarà l’avversario: il Mantova. Dall’altra parte del campo, infatti, ci sarà Cristiano Bani, fratello minore di Mattia, difensore dei lombardi. Per i due sarà la prima sfida ufficiale uno contro l’altro, dopo un precedente in amichevole nell’estate 2024. Allora fu un incrocio curioso ed emozionante; domenica, allo stadio Danilo Martelli, in palio ci saranno punti pesanti, con la famiglia Bani divisa sugli spalti tra sogni di Serie A e lotta per la permanenza in Serie B. Una storia di calcio e famiglia che rende il match ancora più speciale.