Giornale di Sicilia: “Palermo, è subito Bardi «Pronto a fare la mia parte»”

«Vestire questa maglia è una grande responsabilità. Ringrazio Osti che mi ha voluto. Inzaghi è molto esigente, deve essere così in un contesto che vuole vincere»

⚽️ 13 agosto - 08:22

Il Palermo si prepara alla sfida di Coppa Italia contro la Cremonese con una novità tra i pali: a causa dell’infortunio di Gomis, sarà Francesco Bardi a difendere la porta rosanero. L’ex portiere della Reggiana, arrivato la scorsa settimana da svincolato, ha avuto un inserimento più rapido del previsto e si candida a un ruolo da protagonista, almeno finché non verrà completato l’arrivo di un altro estremo difensore.

Bardi, con alle spalle 54 presenze in Serie A e 278 in B, ha espresso entusiasmo per la nuova avventura, definendo “un privilegio” indossare la maglia del Palermo e sottolineando l’accoglienza calorosa dei tifosi. Ha ringraziato il dirigente Osti per averlo voluto e si è detto allineato con le richieste “molto esigenti” di Inzaghi, ritenendole indispensabili per un contesto che punta a vincere.

La trattativa che lo ha portato in Sicilia ha visto anche l’interesse dell’Union Brescia, ma la prospettiva di lottare per la Serie A lo ha convinto a scegliere i rosanero. Nell’ultima stagione, il Palermo ha visto alternarsi ben quattro portieri, e l’esperienza del 33enne Bardi potrà essere preziosa per dare stabilità.