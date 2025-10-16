Giornale di Sicilia: “Palermo e l’effetto Palumbo. Da ex non perdona quasi mai”

Il centrocampista spesso a segno con il suo passato va a caccia del primo gol. Domenica la prima da avversario contro gli emiliani in una sfida carica di emozioni

Sorrisi, concentrazione e la solita genuinità: così Antonio Palumbo si prepara alla prossima sfida del Palermo, una gara che per lui non è come le altre. Al Barbera, domenica, affronterà il Modena, la squadra che lo ha lanciato verso il salto di qualità e convinto i rosanero a puntare su di lui in estate.

Niente spazio per la nostalgia: in palio c’è il primo posto in classifica e Palumbo sa bene cosa serve per battere la propria ex squadra. Il centrocampista ha già dimostrato in passato di non risparmiarsi contro le sue vecchie maglie — con il Modena segnò alla Ternana, alla Sampdoria (con una doppietta) e alla Salernitana. L’unica ex rimasta “illesa” è il Trapani, che però non ha più affrontato dopo l’esperienza del 2017/18.

Adesso va a caccia del suo primo gol in rosanero, un traguardo che sembra solo questione di tempo. Anche in passato, infatti, non era partito subito forte sotto porta: i suoi primi centri con Ternana, Trapani e Modena arrivarono solo dopo diverse presenze.

Con Inzaghi, Palumbo è diventato rapidamente un punto fermo del Palermo: nelle ultime gare è partito titolare tre volte su quattro e, quando è rimasto in panchina contro il Venezia, la sua assenza si è fatta sentire soprattutto in fase offensiva. Ottima la prestazione contro lo Spezia, dove ha ispirato più volte i compagni e contribuito all’azione del gol di Pohjanpalo.

Per la prossima gara, resta da capire la posizione che Superpippo gli affiderà: trequartista o mezzala, Palumbo si conferma un elemento imprescindibile per l’equilibrio e la qualità del Palermo, pronto a sfidare il suo passato per scrivere un nuovo capitolo in rosanero.