Giornale di Sicilia: Palermo, Di Francesco: è l’anno della verità

Il nuovo tecnico Inzaghi – noto per aver rilanciato giocatori in difficoltà come Viola, Hernani e Tramoni nelle recenti esperienze – potrebbe essere l’allenatore giusto per rilanciare anche Di Francesco, la cui incidenza nelle partite chiave è stata finora deludente. Emblematica in tal senso la prestazione nella gara playoff contro la Juve Stabia, dove è stato pressoché invisibile.