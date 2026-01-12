Giornale Di Sicilia: “Palermo, così fa male. A Mantova pari-beffa al 95’”

Vantaggio quasi immediato con Ceccaroni, poi controllo assoluto e pochi rischi. Nel recupero un tiro da fuori di Marras sorprende Joronen, la A resta a 4 punti

Mediagol ⚽️ 12 gennaio 2026 (modifica il 12 gennaio 2026 | 07:42)

Il Palermo torna dalla trasferta di Mantova con un pareggio che brucia più di una sconfitta, aggiungendo un'altra "figurina" a quello che il Giornale di Sicilia definisce l'album dei rimpianti stagionali. Al Martelli, contro la penultima in classifica, i rosanero hanno subito la beffa al quinto minuto di recupero, vanificando una gara dominata dall'inizio alla fine. Il sinistro di Marras all'ultimo respiro è stato un colpo durissimo per i mille tifosi al seguito e per una classifica che ora vede la squadra di Inzaghi a sette lunghezze dalla vetta e a quattro dal secondo posto.

L'analisi della testata è severa: nonostante il settimo risultato utile consecutivo, il punto ottenuto ha il sapore amaro di un'occasione sprecata. Il demerito principale della formazione siciliana, ormai un leitmotiv della stagione, è l'incapacità di chiudere le partite dopo averle sbloccate. Sebbene il vantaggio sia arrivato quasi subito grazie a Ceccaroni, servito da un assist di Vasic su splendida apertura di Palumbo, i rosa non hanno avuto la forza di sigillare l'incontro, fallendo diverse occasioni per il raddoppio che hanno esaltato l'ex Bardi.

Il tecnico aveva preparato bene la sfida, chiedendo un atteggiamento dominante che i calciatori hanno interpretato correttamente per lunghi tratti, pressando alto e non concedendo nulla agli avversari. Tuttavia, dopo il gol, il furore agonistico si è spento, lasciando spazio a una fase di gioco confusionaria, complicata anche dall'insolito cambio dell'arbitro per infortunio. Nonostante le mosse dalla panchina, con gli inserimenti di Le Douaron e Giovane per dare freschezza, la gestione del minimo vantaggio si è rivelata fatale.

Secondo il quotidiano, questa "lezione" deve servire da monito: la strada per la Serie A non può passare da simili blackout finali. Aver subito il pareggio sull'unico tiro in porta dei padroni di casa lascia scorie morali che andranno smaltite immediatamente. Il calendario non concede soste e il prossimo impegno al Barbera contro lo Spezia obbliga i ragazzi di Inzaghi a cancellare l'atroce beffa del Martelli per non perdere ulteriore contatto con le posizioni che valgono la promozione diretta.